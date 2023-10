Forskere opdager tektonisk aktivitet forårsager det største jordskælv på Mars

NASAs InSight-lander opdagede et jordskælv med en styrke på 4.7 på Mars, hvilket er det største jordskælv, der nogensinde er registreret på planeten. Tidligere teorier antydede, at meteoritnedslag forårsagede disse "marskælv", men fraværet af et nedslagskrater fik videnskabsmænd til at konkludere, at jordskælvet var forårsaget af tektonisk aktivitet i Mars' indre. Dette fund giver en dybere forståelse af planetens geologiske processer.

Opdagelsen udfordrer ideen om, at Mars er geologisk inaktiv. Mens Jordens jordskælv genereres af bevægelsen af ​​tektoniske plader, har Mars en enkelt solid plade, og alligevel er der stadig aktive fejl på planeten. Mars krymper og afkøles gradvist, hvilket skaber bevægelse i skorpen, hvilket resulterer i jordskælv.

Jordskælvets epicenter blev bestemt til at være i Al-Qahira Vallis-regionen på den sydlige halvkugle af Mars. Det frigav mere energi end alle de andre marsskælv, der blev opdaget af InSight tilsammen. Til at begynde med lignede jordskælvets seismiske signatur den af ​​to tidligere meteoritnedslag, som blev opdaget af landeren. Yderligere analyse og en søgning efter overfladeegenskaber udelukkede imidlertid en påvirkning som årsagen.

Denne opdagelse har vigtige konsekvenser for fremtidige missioner til Mars. At forstå Mars seismiske aktivitet er afgørende for menneskers udforskning af planeten. Selvom dette særlige jordskælv ikke ville have katastrofale virkninger på Jorden, understreger det behovet for at studere og planlægge for potentielle seismiske farer, når man sender mennesker til Mars.

Denne opdagelse bidrager også til at optrevle Mars geologiske historie og udvikling. Med en bedre forståelse af seismisk aktivitet på planeten kan forskere få indsigt i dens indre struktur, og hvordan den har transformeret sig over tid.

kilder:

– Geofysiske forskningsbreve

– NASA InSight-mission