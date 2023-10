NASAs InSight-lander, som blev pensioneret i 2022 efter fire års drift, opdagede det største jordskælv nogensinde registreret på Mars den 4. maj 2022. Skælvet havde en styrke på 4.7, hvilket gjorde det betydeligt for vores planetariske nabo. I modsætning til Jorden mangler Mars pladetektonik, som genererer jordskælv. Oprindeligt havde videnskabsmænd mistanke om, at jordskælvet var forårsaget af et meteoritnedslag, men de fandt ingen tegn på et nedslagskrater.

I stedet konkluderede forskere, at jordskælvet var et resultat af tektonisk aktivitet på Mars, hvilket gav værdifuld indsigt i planetens seismiske aktivitet. Opdagelsen bekræfter, at fejl på Mars kan være vært for betydelige marskælv og kaster lys over planetens tektoniske processer.

Forskerne fastslog, at jordskælvet opstod i Al-Qahira Vallis-regionen, cirka 1,200 miles sydøst for InSights placering nær ækvator. Denne region oplever stadig bevægelse i Mars-skorpen, på trods af fraværet af aktive pladetektoniske processer. Den energi, der blev frigivet under dette jordskælv, overgik den kumulative energi fra alle andre marskælv, der blev opdaget af InSight.

Forskere fik hjælp fra forskellige rumbureauer til at søge efter beviser for en påvirkning på jordskælvets dag, men der blev ikke fundet noget nedslagskrater. Dette fravær af et krater er en væsentlig milepæl i fortolkningen af ​​seismiske signaler på Mars.

At forstå Mars seismiske aktivitet er afgørende for fremtidige menneskelige missioner til Mars. Selvom jordskælvet på 4.7 ikke ville have katastrofale virkninger på Jorden, understreger det vigtigheden af ​​at overveje seismisk aktivitet, når man planlægger menneskelige missioner til den røde planet.

