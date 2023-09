Astronomer opdager planet, der kredser om sjældne stjernesystem

Et hold af astronomer, der bruger Very Large Telescope-anlægget i Chile, har gjort en spændende opdagelse i det dybe rum. De har taget et billede af et stjernesystem kendt som HIP 81208, som har en massiv central stjerne, der kredser om af en brun dværg, en mindre "mislykket stjerne." Ud over dette har forskerne identificeret en planet, der kredser om en lille stjerne, der er placeret meget længere væk fra den centrale stjerne. Planeten, kaldet "HIP 81208 Cb," er cirka 15 gange massen af ​​Jupiter.

Ifølge European Southern Observatory, som er en fælles videnskabelig organisation af europæiske nationer, gør opdagelsen af ​​HIP 81208 Cb stjernesystemet til et hierarkisk firdobbelt system med to stjerner og to mindre himmellegemer, der kredser om hver enkelt. Den nyfundne planet ligger på grænsen mellem planeter og brune dværge, som ikke er massive og varme nok til at gennemgå kernefusion.

Normalt stoler astronomer på teknikker som transitmetoden til at opdage og studere exoplaneter. Imidlertid er Very Large Telescope med sine store spejle i stand til at fange direkte billeder af disse fjerne verdener. James Webb Space Telescope, menneskehedens mest kraftfulde rumobservatorium, spiller også en afgørende rolle i at studere exoplanetatmosfærer og give indsigt i disse fjerne verdener.

Mens der er lidt kendt om HIP 81208 Cb på nuværende tidspunkt, bidrager opdagelsen til vores forståelse af exoplaneter og deres forskellige karakteristika. Det er muligt, at nogle af disse fjerne planeter kan rumme forhold, der er egnede til fremmed liv, selvom der hidtil ikke er fundet konkrete beviser.

Overordnet set fremhæver denne opdagelse kompleksiteten og mangfoldigheden af ​​stjernesystemer i universet, hvilket udvider vores viden om de himmellegemer, der eksisterer ud over vores eget solsystem.

