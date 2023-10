Nye beviser understøtter betydningen af ​​gamle fodspor i New Mexico

En nylig opdagelse af fossiliserede fodspor i New Mexico har fanget arkæologernes opmærksomhed og har potentialet til at omforme vores forståelse af menneskets historie. Fodsporene, der skønnes at være 21,000 til 23,000 år gamle ifølge radiocarbondatering, giver afgørende indsigt i tidslinjen for menneskelig bosættelse i Amerika.

Fodsporene, fundet i Tularosa-bassinet nær en gammel sø i White Sands National Park, blev oprindeligt mødt med skepsis med hensyn til deres alder. Ny forskning har imidlertid frembragt to linjer af beviser til støtte for de oprindelige datoer. Den første bevislinje involverer radiocarbondatering af nåletræspollen, som undgår de unøjagtigheder, der kan opstå ved datering af vandplanter. Resultaterne af pollendateringen matchede alderen på de bevarede frø.

Den anden bevislinje brugte en dateringsteknik kendt som optisk stimuleret luminescens, som bestemte sidste gang kvartskorn i sedimentet blev udsat for sollys. Denne metode indikerede en minimumsalder på 21,500 år for kvartsen, hvilket yderligere forstærkede den tidlige tidslinje for menneskelig tilstedeværelse.

Betydningen af ​​disse fodspor ligger i, at de skubber historien om menneskelig bosættelse i Amerika tilbage. Det blev tidligere antaget, at mennesker ankom til regionen, efter at massive iskapper havde lukket passagen ind i Nordamerika. Opdagelsen af ​​disse fodspor tyder dog på, at mennesker ankom endnu tidligere end tidligere antaget.

Undersøgelsen rejser spørgsmål om, hvordan mennesker først migrerede til Amerika. Det er stadig uklart, om tidlige mennesker ankom med båd eller krydsede en landbro fra Asien. Desuden er det usikkert, om en eller flere populationer af tidlige moderne mennesker foretog rejsen.

Selvom denne forskning kaster lys over menneskets evolution, er der stadig meget at opdage om koloniseringen af ​​Amerika. Resultaterne af denne undersøgelse indikerer stærkt en menneskelig tilstedeværelse under det sidste istidsmaksimum, en periode hvor store iskapper dækkede dele af Nordamerika. Dette tyder på, at de mennesker, der lavede disse fodspor, ankom meget tidligere end tidligere antaget.

Samlet set understøtter opdagelsen af ​​disse gamle fodspor og den efterfølgende forskning ideen om en tidligere menneskelig tilstedeværelse i Amerika. Dette fund er vigtigt ikke kun for arkæologer, men også for forståelsen af ​​menneskelig migration og tilpasning til nye miljøer. De amerikanske kontinenter var den sidste grænse i moderne menneskers globale rejse, og disse fodspor giver et indblik i de udfordringer og muligheder, som vores forfædre står over for.

[Kilder:

– Studie af Kathleen Springer, forskningsgeolog ved US Geological Survey og medforfatter, offentliggjort i tidsskriftet Science

– Kommentar af Bente Philippsen, lektor og radiocarbon-dateringsekspert ved Norges Naturvidenskabelige og Tekniske Universitet]