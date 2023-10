Starquakes kunne forklare kraftfulde energiudbrud fra rummet, foreslår ny forskning

Ny forskning udført ved University of Tokyo foreslår, at "stjerneskælv" kan ligge bag de intense energiudbrud fra rummet kendt som hurtige radioudbrud. Disse signaler, som kan detekteres som radiobølger, blev først opdaget i 2007 og kan rejse milliarder af lysår, der kun varer en brøkdel af et sekund.

Mens årsagen til disse udbrud forbliver et mysterium, antyder den fremherskende teori, at nogle udsendes af neutronstjerner, som dannes, når en supergigantisk stjerne kollapser. Især magnetarer, som er neutronstjerner med stærke magnetfelter, er blevet observeret udsende hurtige radioudbrud.

Tidligere undersøgelser har bemærket ligheder mellem energifordelingen af ​​gentagne hurtige radioudbrud og den af ​​jordskælv og soludbrud. Universitetet i Tokyos nye undersøgelse, offentliggjort i "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society", opdagede imidlertid tydelige forskelle mellem udbrud og udbrud, mens det også identificerede flere ligheder mellem hurtige radioudbrud og jordskælv.

Dette understøtter hypotesen om, at hurtige radioudbrud er forårsaget af "stjerneskælv", som opstår, når overfladen af ​​en neutronstjerne gennemgår et pludseligt skift. I lighed med jordskælv kunne stjerneskælv give indsigt i forståelse af højdensitetsstof, kernefysik og endda jordskælvs opførsel.

Professor Tomonori Totani fra Tokyos Universitets Institut for Astronomi udtrykte, at undersøgelse af stjerneskælv på fjerne ultratætte stjerner giver nye perspektiver på jordskælv, eftersom det indre af en neutronstjerne er det tætteste område i universet. Denne forskning åbner op for muligheder for at få ny indsigt i stof med meget høj tæthed og kernefysikkens grundlæggende love.

Undersøgelsen udført af professor Totani og kandidatstuderende Yuya Tsuzuki analyserede sammenhængen på tværs af to-dimensionelle rum og undersøgte tid-energi-forholdet mellem næsten 7,000 hurtige radioudbrud fra forskellige kilder. De studerede også jordskælv ved hjælp af data fra Japan og analyserede soludbrud gennem optegnelser fra den internationale Hinode-mission.

Yderligere forskning vil blive udført for at validere universaliteten af ​​lighederne fundet mellem hurtige radioudbrud, jordskælv og soludbrud. At forstå mekanismerne bag disse energiske rumbegivenheder kan potentielt afsløre spændende fund om vores univers' natur.

kilder:

- Tokyo Universitet

– Månedlige meddelelser fra Royal Astronomical Society