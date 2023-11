Forskere opdager potentielle udfordringer for gendannelse af ozonlag

I en nylig undersøgelse offentliggjort i Nature Communications sår forskere tvivl om den bredt accepterede forestilling om, at ozonlaget er ved at komme sig. I modsætning til tidligere vurderinger tyder disse resultater på, at ikke kun ozonhullet ikke lukker, men det kan faktisk udvides.

Montreal-protokollen, en international aftale vedtaget i 1987, udfasede med succes brugen af ​​mere end 100 ozonlagsnedbrydende kemikalier, herunder chlorfluorcarboner (CFC'er), der almindeligvis findes i aerosolspray, opløsningsmidler og kølemidler. Dette forbud blev hyldet som et væsentligt skridt hen imod helbredelse af ozonlaget.

Forskere fra New Zealand har dog opdaget, at ozonniveauerne i kernen af ​​det antarktiske ozonhul er faldet med 26 % siden 2004 i løbet af foråret. Dette indikerer, at hullet ikke kun er forblevet stort i størrelse, men også er blevet dybere, hvilket resulterer i faldende ozonniveauer.

Undersøgelsen tilskriver disse alarmerende resultater ændringer i den antarktiske polarhvirvel, en stor hvirvlende masse kold luft og lavtryk over Sydpolen. Forfatterne af undersøgelsen dykkede ikke dybere ned i de specifikke årsager til disse ændringer; dog anerkendte de, at forskellige faktorer, herunder planetopvarmende forurening, luftbårne partikler fra naturbrande og vulkaner og ændringer i solcyklussen, kunne bidrage til ozonnedbrydning.

Hannah Kessenich, en ph.d.-studerende ved University of Otago og hovedforfatter af undersøgelsen, understregede sammenhængen mellem atmosfærisk dynamik og persistensen af ​​det antarktiske ozonhul, idet hun sagde: "Så, mens Montreal-protokollen har været ubestrideligt succesfuld med at reducere CFC'er over tid og forebygge miljøkatastrofer, synes de nylige vedvarende antarktiske ozonhuller at være tæt knyttet til ændringer i atmosfærisk dynamik."

