Forskere udvinder succesfuldt RNA fra uddød Tasmansk tiger – hvad er det næste?

I september 2023 opnåede forskere et stort gennembrud ved at udvinde RNA fra en Tasmansk tiger, et uddødt væsen. Det ekstraherede RNA var fra en prøve, der er over 130 år gammel, og som i øjeblikket opbevares på det svenske naturhistoriske museum. Denne banebrydende opdagelse har givet genetikere værdifuld indsigt i, hvordan generne fra dette uddøde dyr fungerede. Resultaterne af denne undersøgelse blev offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Genome Research.

Den tasmanske tiger, også kendt som thylacin, var et kødædende pungdyr, der engang strejfede i Australien, Ny Guinea og Tasmanien. Den nøjagtige årsag til dens udryddelse er stadig ukendt, men det menes, at menneskelig forfølgelse spillede en væsentlig rolle. Den sidst kendte thylacin, ved navn Benjamin, døde i fangenskab i 1936.

Mens det primære fokus for forskningen ikke var på kloning af uddøde arter, åbner evnen til at udtrække, analysere og sekventere gammelt RNA muligheder for at genskabe uddøde arter i fremtiden. Genetiker Emilio Mármol Sánchez, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen, slår til lyd for mere forskning i biologien af ​​disse uddøde dyr. Processen med at genskabe en uddød art gennem genredigering på nulevende dyreslægtninge er kompleks og tidskrævende.

Professor Andrew Pask fra University of Melbourne leder bestræbelserne på at genoplive thylacinen. Han sagde, at opdagelsen af ​​RNA i gamle museer og gamle prøver tilføjer betydelig dybde til vores forståelse af uddøde dyrebiologi. Genopstandelsesprocessen involverer redigering af DNA'et fra den nærmeste levende slægtning til den uddøde art, skabelse af embryoner med de reviderede genomer og at finde en passende surrogatmor til afkommet. Mens genomer af cirka 20 uddøde arter er blevet sekventeret, er ingen af ​​disse arter blevet genskabt med succes i 2022.

Kloning er en lignende proces, der kan overvejes, når arten med succes er genopstået. Men det nuværende fokus er på at bruge genetisk restaurering frem for kloning. Kloning går ud på at overføre DNA fra en somatisk celle til en ægcelle, der har fået fjernet sin kerne og DNA, som derefter udvikler sig til et embryo. Embryonet implanteres derefter i en surrogatmor for at vokse til en levende replika af den uddøde art.

Som konklusion åbner den vellykkede udvinding af RNA fra den tasmanske tiger nye veje for genetisk forskning og den potentielle genopstandelse af uddøde arter. Mens processen med at genskabe en uddød art er kompleks og udfordrende, skubber videnskabsmænd grænserne for viden på dette område. Fremtiden kan rumme muligheden for at se forsvundne arter gå på Jorden igen.

