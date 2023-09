Forskere udvinder RNA fra den uddøde Tasmanske Tiger

Forskere har med succes udvundet RNA fra en uddød art for første gang. Thylacinen, også kendt som den tasmanske tiger, var et kødædende pungdyr, der uddøde i 1936. Et hold forskere fra Stockholms Universitet og Center for Paleogenetics i Stockholm formåede at genvinde RNA fra en 130 år gammel thylacinprøve ved Stockholm Naturhistorisk Museum.

RNA (ribonukleinsyre) er et molekyle, der spiller en afgørende rolle i proteinsyntesen og bærer genetisk materiale i nogle vira. Forskerne var i stand til at sekventere RNA'et fra thylacinprøvens hud og skeletmuskelvæv. Dette gennembrud giver videnskabsmænd mulighed for at studere biologien og metabolismen af ​​de tasmanske tigerceller, før de udryddes.

Thylacinen blev overjaget og skylden for at dræbe husdyr i Tasmanien, hvilket førte til dens udryddelse. Tab af levesteder og indførte sygdomme bidrog også til dens død. Nylige udryddelsesbestræbelser fra Colossal Biosciences har til formål at skabe en proxy-art af thylacinen og genindføre den til dens oprindelige habitat. Imidlertid var RNA-forskningen udført af holdet fra Stockholms Universitet ikke fokuseret på de-udryddelse.

Evnen til at genvinde RNA fra uddøde arter åbner muligheder for yderligere forskning. Forskere kan muligvis genvinde RNA fra andre uddøde dyr og endda ældgamle vira, som opbevares i museumssamlinger. Dette kunne give indsigt i udviklingen af ​​vira og bidrage til fremskridt inden for genredigeringsteknologi, in vitro-fertilisering og beregningsmæssig analyse af genetiske data.

Studiet af gammelt DNA har gjort betydelige fremskridt i de senere år, og genvinding af RNA fra uddøde arter kan bane vejen for yderligere opdagelser. Med adskillige uddøde væsner opstaldet i museer, kan udvindingen af ​​RNA fra andre arter snart blive en realitet.

kilder:

– Gizmodo: [URL]

– National Museum of Australia: [URL]

– Stockholm Universitet: [URL]