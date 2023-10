Astronomer opdager kraftfuldt eksplosion af energi fra universets dybder

Astronomer har opdaget et hurtigt radioudbrud, det fjerneste af sin slags nogensinde set, som har rejst otte milliarder år for at nå Jorden. Disse udbrud af intens energi, der kun varer i millisekunder, har oprindelse, der stadig ikke er fuldt ud forstået. Det nyopdagede udbrud ser ud til at komme fra en lille gruppe af fusionerende galakser, der giver støtte til aktuelle teorier om deres kilde. Intensiteten af ​​udbruddet udfordrer dog videnskabsmænds forståelse af, hvordan de udsendes.

Forskere mener, at hurtige radioudbrud kan give værdifuld indsigt i universets mysterier. Ved at studere disse udbrud håber videnskabsmænd at bestemme mængden af ​​stof, eller "normalt stof", der findes i universet. I øjeblikket har forsøg på at måle denne undvigende sag givet modstridende resultater. Det menes, at dette stof muligvis gemmer sig i rummet mellem galakser, men det er for varmt og diffust til at blive opdaget ved hjælp af konventionelle metoder. Hurtige radioudbrud kan på den anden side fornemme dette ioniserede materiale og give et middel til at måle det.

Opdagelsen af ​​dette kraftige udbrud blev gjort ved hjælp af et teleskop i Japan. Yderligere teleskoper blev brugt til at verificere fundet og indsamle flere oplysninger om det. Resultaterne af undersøgelsen er blevet offentliggjort i tidsskriftet Science.

Mens årsagen til hurtige radioudbrud forbliver ukendt, håber forskerne på, at fremtidig forskning vil kaste lys over deres oprindelse og hjælpe med at opklare universets mysterier.

kilder:

– “Kraftfuldt lysudbrud skabt i universets dybder” – The Independent