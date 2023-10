Det mest kraftfulde og fjerneste hurtige radioudbrud, der nogensinde er fundet

Forskere har for nylig opdaget et kraftigt eksplosion af energi, kendt som et hurtigt radioudbrud (FRB), der stammer fra universets dybder. Dette særlige udbrud er ikke kun det fjerneste af sin slags, der nogensinde er set, men det er også utroligt kraftfuldt. Det tog cirka otte milliarder år for eksplosionen at rejse til Jorden. På mindre end et sekund frigav den den samme mængde energi, som Solen udsender i over 30 år.

Hurtige radioudbrud er intense energiudbrud, der opstår i rummet, og deres nøjagtige oprindelse er stadig ukendt. Nogle forklaringer har inkluderet udenjordisk teknologi eller neutronstjerner. Dette nyopdagede udbrud ser dog ud til at komme fra en lille gruppe af fusionerende galakser, som stemmer overens med de nuværende teorier omkring deres kilder. Udbruddets bemærkelsesværdige intensitet udgør en udfordring for vores nuværende forståelse af, hvordan de udsendes.

Evnen til at opdage og studere hurtige radioudbrud rummer et stort potentiale for at besvare grundlæggende spørgsmål om kosmos. Disse udbrud kunne hjælpe med at bestemme universets faktiske vægt, en forvirrende undersøgelse, der har givet uafklarede resultater indtil videre. Forskere mener, at det manglende stof i universet, som tegner sig for mere end halvdelen af, hvad der burde være der, kan gemme sig i rummet mellem galakser. Ved at registrere ioniseret materiale giver hurtige radioudbrud indsigt i mængden af ​​stof, der er til stede i de intergalaktiske områder.

Den nylige eksplosion blev oprindeligt set ved hjælp af et teleskop i Japan og efterfølgende undersøgt i detaljer ved hjælp af andre teleskoper. Den australske Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) gjorde det muligt for forskere at lokalisere kilden til eksplosionen. Yderligere undersøgelser ved hjælp af European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT) i Chile afslørede, at kildegalaksen er ældre og fjernere end nogen anden FRB-kilde, der er opdaget til dato, sandsynligvis placeret inden for en lille gruppe af fusionerende galakser.

Denne banebrydende opdagelse er dokumenteret i papiret med titlen "A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1," offentliggjort i tidsskriftet Science.

Kilder: Science, Swinburne University of Technology