Forskere foreslår kvasipartikeldrevne superlyse lyskilder

Forskere fra Instituto Superior Técnico (IST) i Portugal, University of Rochester, University of California, Los Angeles og Laboratoire d'Optique Appliquée i Frankrig har offentliggjort en undersøgelse i Nature Photonics, der foreslår brugen af ​​kvasipartikler til at skabe super-lyse lyskilder. Disse kvasipartikler, dannet af synkroniseret bevægelse af mange elektroner, har unikke egenskaber, der gør det muligt for dem at rejse med enhver hastighed, endda hurtigere end lyset, og modstå intense kræfter.

Kvasipartikler har evnen til at bevæge sig på måder, der ville være udelukket af fysikkens love, der styrer individuelle partikler. Forskerne udførte avancerede computersimuleringer på supercomputere for at studere kvasipartiklernes egenskaber i plasmaer. De opdagede lovende applikationer til kvasipartikelbaserede lyskilder, herunder ikke-destruktiv billeddannelse til virusscanning, forståelse af biologiske processer, fremstilling af computerchips og udforskning af stoffets adfærd i himmellegemer.

De foreslåede kvasipartikelbaserede lyskilder har flere fordele i forhold til eksisterende former, såsom frie elektronlasere. Kvasipartikelbaserede kilder er meget mindre og mere praktiske for laboratorier, hospitaler og virksomheder. Med en minimal afstand at rejse, kunne kvasipartikler producere utroligt stærkt lys, hvilket potentielt kan føre til betydelige videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Denne forskning åbner op for nye muligheder inden for strålingsfysik og kan revolutionere lyskilder, hvilket muliggør en bred vifte af anvendelser inden for forskellige videnskabelige og teknologiske områder.

Kilde: University of Rochester