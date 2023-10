En ny tilgang til at skabe super-lyse lyskilder ved hjælp af kvasipartikler

Et internationalt hold af videnskabsmænd fra Portugal, USA og Frankrig revolutionerer strålingsfysikområdet ved at udnytte kvasipartiklernes unikke egenskaber til at skabe superlyse lyskilder. I deres undersøgelse offentliggjort i Nature Photonics foreslår forskerne et banebrydende koncept, der kan føre til udviklingen af ​​lyskilder lige så kraftfulde som eksisterende teknologier, men meget mindre.

Kvasipartikler dannes, når flere elektroner synkroniserer deres bevægelser. I modsætning til individuelle partikler kan kvasipartikler rejse med enhver hastighed, inklusive hurtigere end lyset, og modstå intense kræfter. Denne evne til at trodse individuelle partiklers love er det, der gør kvasipartikler så fascinerende for videnskabsmænd.

Holdet, ledet af John Palastro fra Laboratory for Laser Energetics og Institute of Optics, udførte avancerede computersimuleringer for at studere kvasipartiklernes egenskaber i plasmaer. Gennem disse simuleringer opdagede de det enorme potentiale af kvasipartikel-baserede lyskilder i forskellige applikationer.

En af de væsentligste fordele ved kvasipartikelbaserede lyskilder er deres alsidighed. Hver elektron i systemet udfører simple bevægelser, men den samlede stråling fra alle elektronerne kan efterligne opførselen af ​​en partikel, der bevæger sig hurtigere end lys eller en oscillerende partikel. Denne fleksibilitet åbner op for utallige muligheder inden for områder som ikke-destruktiv billeddannelse, forståelse af biologiske processer, fremstilling af computerchips og undersøgelse af stoffets adfærd i himmellegemer.

Sammenlignet med eksisterende lyskilder som frie elektronlasere har kvasipartikelbaserede lyskilder en klar fordel. De er meget mindre og mere tilgængelige, hvilket gør dem praktiske til en lang række laboratorier, hospitaler og virksomheder. Den foreslåede teori kan revolutionere det videnskabelige og teknologiske landskab ved at gøre det muligt for forskere verden over at få adgang til utroligt skarpe lyskilder uden behov for stor og dyr infrastruktur.

Som konklusion præsenterer udnyttelsen af ​​kvasipartikler i lyskildeteknologi et paradigmeskifte inden for strålingsfysik. Med deres evne til at generere kraftigt lys i et kompakt miljø, lover kvasipartikelbaserede lyskilder et stort løfte om at fremme videnskabelig forskning og muliggøre betydelige teknologiske gennembrud.

Definitioner:

– Kvasipartikler: Dannet af mange elektroner, der bevæger sig synkront, er kvasipartikler i stand til at rejse med enhver hastighed, inklusive hurtigere end lys, og modstå intense kræfter.

– Plasmaer: Ioniserede gasser med frit bevægende elektroner og ioner.

kilder:

- Nature Photonics: "Genovertænke strålingsfysik: kvasipartikler som lyskilder"