En ny videnskabelig lov kalder "loven om at øge funktionel information" foreslået af forskere

Forskere har introduceret en ny videnskabelig lov, der omfatter udviklingen af ​​forskellige naturlige systemer i universet, herunder liv, mineraler, planeter og stjerner. Kendt som "loven om at øge funktionel information", identificerer denne lov universelle begreber om udvælgelse, der driver systemer til at blive mere komplekse over tid.

Forskerholdet, bestående af forskere fra forskellige områder som filosofi, astrobiologi, teoretisk fysik, mineralogi og datavidenskab, samarbejdede for at løse det grundlæggende spørgsmål om, hvorfor komplekse systemer, inklusive liv, har tendens til at udvikle sig mod mere funktionel information. Deres resultater blev offentliggjort i tidsskriftet PNAS.

Loven om at øge funktionel information siger, at den funktionelle information i et system vil stige og udvikle sig, hvis flere konfigurationer af systemet gennemgår valg til en eller flere funktioner. Dette gælder for systemer, der er dannet af adskillige komponenter, såsom atomer, molekyler og celler, som kan omarrangeres gentagne gange for at vedtage flere konfigurationer, hvor kun få overlever baseret på deres funktion.

Ved at udvide på Darwins evolutionsteori hævder forskerne, at ikke-levende systemer også udvikler sig, når nye konfigurationer af komponenter forbedrer deres funktion. Et eksempel på en funktion nævnt i undersøgelsen er stabilitet.

Det videnskabelige samfund har reageret på denne nye lov med entusiasme. Stuart Kauffman, en teoretisk biolog ved University of Pennsylvania, roste den som en "fremragende, dristig, bred og transformerende artikel." Milan Cirkovic, en forskningsprofessor ved Astronomical Observatory of Beograd, beskrev undersøgelsen som "en brise af frisk luft" inden for områderne astrobiologi, systemvidenskab og evolutionsteori.

Det er dog ikke alle videnskabsmænd, der er overbevist om denne nye lov. Astronom Martin Rees fra University of Cambridge udtrykte skepsis og udtalte, at fremkomsten af ​​en række materialer, miljøer og strukturer i den livløse verden ikke nødvendigvis kræver et nyt underliggende princip analogt med darwinistisk udvælgelse via arv.

Som konklusion giver indførelsen af ​​loven om stigende funktionel information videnskabsmænd en bredere forståelse af udviklingen af ​​forskellige naturlige systemer i universet. Selvom det bliver mødt med begejstring og ros af mange, er der også forskellige meninger i det videnskabelige samfund om dets betydning.

kilder:

– PNAS Journal, 16. oktober 2020: Undersøgelse af Jonathan Lunine et al.

– The Guardian: Artikel af Martin Rees.