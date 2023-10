Hvad vil der ske med vores sol, når den dør?

Forskere har studeret vores sols skæbne og forsøgt at bestemme, hvordan den vil se ud i dens sidste faser. Nylige undersøgelser tyder på, at det mest sandsynlige resultat for Solen er, at det vil blive en planetarisk tåge, en lysende boble af gas og kosmisk støv. Dette er en vending af tidligere teorier, der foreslog et andet resultat.

Solen er i øjeblikket omkring 4.6 milliarder år gammel og forventes at nå slutningen af ​​sin levetid om yderligere 10 milliarder år. Undervejs vil den gennemgå en forvandling, hvor den bliver en rød kæmpe. Stjernens kerne vil skrumpe, mens de ydre lag vil udvide sig og potentielt opsluge planeter som Jorden.

Men den reelle fare for livet på Jorden kommer fra Solens stigende lysstyrke. Efterhånden som den bliver ældre, bliver Solen lysere med omkring 10 % for hver milliard år. Denne gradvise stigning i lysstyrke vil i sidste ende fordampe vores oceaner og gøre planeten ubeboelig.

Efter den røde kæmpefase vil Solen skrumpe ned for at blive en hvid dværg og til sidst ende sit liv som en planetarisk tåge. Dette sker, når en døende stjerne skubber sin hylster af gas og støv ud i rummet og afslører sin kerne. Kernen skinner derefter klart i en kort periode på cirka 10,000 år, hvilket skaber den planetariske tåge. Disse tåger kan være ekstremt lyse og synlige fra store afstande.

Den nylige undersøgelse foretaget af et internationalt hold af astronomer brugte computermodellering til at bestemme, at vores sol, ligesom størstedelen af ​​andre stjerner, højst sandsynligt vil blive en hvid dværg og derefter en planetarisk tåge. Dette løser den langvarige konflikt mellem observeret lysstyrke og teoretiske modeller af planetariske tåger.

Planetariske tåger er almindeligt forekommende i hele universet og er blevet observeret i berømte eksempler som Helix-tågen og Cat's Eye-tågen. Disse stjernetåger blev opkaldt efter planeter, fordi de før i tiden så ud ens i udseende gennem teleskoper.

Forskningen giver værdifuld indsigt i stjerners livscyklus og vores forståelse af kosmos. Det tilbyder også en måde at måle tilstedeværelsen af ​​stjerner i forskellige aldre i fjerne galakser. Undersøgelsen blev offentliggjort i tidsskriftet Nature Astronomy.

