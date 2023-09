Forskere forudser et fremtidigt superkontinent, men New Zealand vil ikke være en del af det

Nyudgivet forskning tyder på, at om 250 millioner år vil Jordens land igen danne et superkontinent, der smelter de syv kontinenter sammen til en massiv landmasse. Dette superkontinent forventes at være centreret omkring nutidens Afrika, hvor Australien styrter ind i Asien, og Afrika kolliderer med Europa. Antarktis, Nordamerika og Sydamerika vil så slutte sig til de andre. Men mens disse landmasser konvergerer, vil New Zealand, også kendt som Aotearoa, forblive ud for Australiens kyst.

Bevægelsen af ​​tektoniske plader, også kendt som kontinentaldrift, forventes at bringe kontinenterne sammen i løbet af de næste 250 millioner år. Australien forventes at bevæge sig nordpå ind i de sydøstasiatiske ø-kæder om omkring 25 millioner år, men på grund af sin placering på den australske plade forventes New Zealand ikke at møde Australien. I stedet vil New Zealand forblive på den australske plades rejse mod nord.

I løbet af 75 millioner år forventes New Zealand at nå ækvator, omkring samme tid som Afrika, Asien, Australien og Europa konvergerer for at danne superkontinentet. Bagefter vil New Zealand spore sydpå i et langsommere tempo og til sidst ende mellem 20 og 30 graders breddegrad under ækvator.

Men livet i fremtidens New Zealand forventes at blive langt fra behageligt. Tilstedeværelsen af ​​superkontinentet mod vest vil få Nord- og Sydøerne til at blive "badet af varme tropiske hav", hvilket gør New Zealand ubeboeligt. Dannelsen af ​​superkontinentet forventes at frigive drivhusgasser, herunder kuldioxid, fra vulkansk aktivitet, hvilket fører til en betydelig stigning i de globale temperaturer.

Ifølge en computermodel kan atmosfæren indeholde næsten 50 % mere kuldioxid om 250 millioner år sammenlignet med i dag. Kombinationen af ​​øgede drivhusgasser, øget solenergi og fraværet af kølende have ville gøre superkontinentet ugæstfrit for de fleste former for liv. Næsten halvdelen af ​​landmassen ville blive til ørken, med temperaturer på over 40 grader Celsius i mange områder.

Selvom dette fremtidsscenario virker fjernt, fremhæver det vigtigheden af ​​klimaindsats for at holde planeten i en køligere og mere beboelig tilstand. Forskningen tjener som en påmindelse om, at opretholdelse af et gæstfrit klima er afgørende for nuværende og fremtidige generationers overlevelse og velvære.

Definitioner:

– Superkontinent: En stor landmasse, der består af flere kontinenter, der er samlet.

– Tektonisk bevægelse/kontinentaldrift: Den gradvise bevægelse og kollision af Jordens tektoniske plader.

– Drivhusgas: En gas, der bidrager til drivhuseffekten ved at absorbere infrarød stråling, hvilket får jordens temperatur til at stige.

– Mantle: Et lag under jordskorpen, der flyder langsomt på grund af planetens varme.

