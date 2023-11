Forskere samler støtte for at bevare autonomi for det nationale observatorium i Athen

Forskere ved National Observatory of Athens (NOA) efterlyser offentlig støtte til at modsætte sig en nylig regeringsbeslutning, der kan kompromittere institutionens autonomi og uafhængighed. Beslutningen indebærer overførsel af NOA's tilsyn til ministeriet for klimakrise og civilbeskyttelse, et skridt, der har vakt bekymring blandt det videnskabelige samfund.

I øjeblikket opererer under Generalsekretariatet for Forskning & Innovation (GSRI), NOA, sammen med andre uafhængige forskningsbureauer, mener, at det hører hjemme i Udviklingsministeriet. Det primære argument imod overførslen ligger i, at kun en brøkdel af NOA's forskere besidder den ekspertise, der er nødvendig for at bidrage til civilbeskyttelsens mission.

Det planlagte træk, der er fremsat i et lovforslag, der snart skal fremlægges til parlamentarisk afstemning, har også vakt kritik fra Rådet af præsidenter for forskningscentre og teknologiske agenturer. Denne kollektive stemme er imod "amputeringen" af NOA fra det nationale netværk af forskningsbureauer og udtrykker bekymring for, at denne beslutning vil hæmme og forstyrre dens overordnede funktionalitet.

Ifølge NOA-ansøgningen bringer dette skift forskningens fremskridt i Grækenland i fare, og bringer institutionens muligheder for at sikre konkurrencedygtig forskningsfinansiering og opnå videnskabelig ekspertise i fare. Det viser også en mangel på forståelse og anerkendelse af de specifikke operationelle og ledelsesmæssige krav til at føre tilsyn med et forskningscenter. Den nødvendige ekspertise til at håndtere sådanne sager er konsolideret i GSRI, det eneste tilsynsorgan dedikeret til denne opgave.

Etableret i 1842 har NOA udmærkelsen af ​​at være Grækenlands første forskningsinstitution etableret efter at have opnået uafhængighed fra osmannisk styre. Består af Institute for Astronomy, Astrophysics, Space Applications and Remote Sensing (IAASARS), Institute for Environmental Research and Sustainable Development (IERSD) og Geodynamisk Institut (GI), som har specialiseret sig i jordens indre fysik og overvågning af overfladedeformation, NOA har spillet en central rolle i at fremme videnskabelig udforskning og forståelse.

FAQ

Hvorfor er NOA imod overførsel af tilsyn?

NOA er imod overførslen af ​​tilsynet til ministeriet for klimakrise og civilbeskyttelse, fordi det mener, at kun en lille del af dets forskere besidder den ekspertise, der er relevant for civilbeskyttelse. De hævder, at udviklingsministeriets generalsekretariat for forskning og innovation (GSRI) er bedre egnet til at føre tilsyn med deres operationer.

Hvem er ellers imod regeringens beslutning?

Formandsrådet for forskningscentre og teknologiske agenturer er også imod den planlagte overførsel. De hævder, at fjernelse af NOA fra det nationale netværk af forskningsagenturer ville forstyrre dets funktion betydeligt og hindre dets evne til at udføre vigtigt videnskabeligt arbejde.

Hvilken indflydelse kan denne beslutning have på forskningen i Grækenland?

NOA-ansøgningen antyder, at denne beslutning udgør en trussel mod forskningens fremskridt i Grækenland generelt. Det argumenterer for, at tiltaget kan hæmme NOA's evne til at sikre konkurrencedygtig forskningsfinansiering og opnå videnskabelig ekspertise og dermed bringe dens vækst- og fremskridtsbane i fare.

Hvad er NOA's historie?

Etableret i 1842 efter at Grækenland opnåede uafhængighed fra osmannisk styre, har NOA den udmærkelse at være landets første forskningsinstitution. Gennem årene har det bidraget væsentligt til områderne astronomi, astrofysik, miljøforskning og geodynamik.