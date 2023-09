Forskere observerer stabile Hubbard-excitoner i Mott Insulator

Et team af forskere fra California Institute of Technology, ledet af Dr. David Hsieh, har gjort en banebrydende opdagelse inden for fysik af kondenseret stof. De har observeret beviser for stabile Hubbard-excitoner i en foto-dopet antiferromagnetisk Mott-isolator. Denne spændende opdagelse, offentliggjort i Nature Physics, giver ny indsigt i excitoners adfærd i materialer, der trodser de konventionelle regler for elektronadfærd.

Excitoner er sammensatte partikler, der opstår, når en elektron og et hul interagerer gennem elektrostatiske kræfter. De findes typisk i halvledermaterialer og er blevet grundigt undersøgt. Men deres adfærd ændrer sig, når vi træder ind i området for Mott-isolatorer. Mott-isolatorer er materialer, der tvinger elektroner ind i specifikke gittersteder på grund af stærke Coulombiske interaktioner, hvilket skaber et tydeligt båndgab. I Mott-isolatorer kan Hubbard-excitonen, en ny kvasipartikel, dukke op. Eksistensen af ​​stabile Hubbard-excitoner som kvasipartikler har længe været teoretiseret, men forblev et åbent spørgsmål.

Dr. Hsieh og hans team var motiverede til at studere disse systemer på grund af deres interesse for materialer med stærkt interagerende elektroner. Mott isolatorer, med deres unikke båndgab og antiferromagnetiske rækkefølge, gav et ideelt miljø til at undersøge Hubbard excitoner. Antiferromagnetiske interaktioner opstår, når tilstødende elektronspin justeres i modsatte retninger, hvilket resulterer i en magnetisk orden i materialet.

At opdage og forstå Hubbard-excitoner er udfordrende på grund af det komplekse samspil mellem elektroniske interaktioner, antiferromagnetisk orden og disse excitoners kortlivede natur. Holdet udviklede dog en eksperimentel opsætning ved hjælp af Mott-isolatoren Sr2IrO4 og terahertz-spektroskopi for at fange materialets forbigående respons i realtid. Resultaterne viste et karakteristisk fingeraftryk, der bekræftede eksistensen af ​​en Hubbard excitonisk væske i Sr2IrO4.

Opdagelsen af ​​stabile Hubbard-excitoner i Mott-isolatorer har åbnet nye muligheder for både grundlæggende forståelse og praktiske anvendelser. Fremtidig forskning kunne fokusere på at forstå bindingsmekanismerne for Hubbard-excitoner, deres interaktioner med forskellige magnetiske tilstande og deres potentielle teknologiske anvendelser. Denne banebrydende undersøgelse markerer et betydeligt fremskridt i vores forståelse af excitoner og deres adfærd i komplekse materialer.

