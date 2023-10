Gamle genomer afslører mere om neandertaler-DNA hos mennesker

En nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Science Advances har givet ny indsigt i det neandertaler-DNA, der bæres af menneskelige befolkninger i Europa og Asien. Ved at analysere et stort datasæt af gamle genomer har forskerne fået en bedre forståelse af den genetiske arv fra vores arkaiske slægtninge, og hvordan den er fordelt blandt moderne mennesker.

De fleste mennesker i dag bærer en lille procentdel af neandertaler-DNA, et resultat af krydsning mellem vores forfædre og neandertalere før deres udryddelse for omkring 40,000 år siden. Forskere har dog observeret, at forekomsten af ​​neandertaler-DNA er lidt højere i østasiatiske befolkninger sammenlignet med europæiske befolkninger.

Denne uoverensstemmelse har undret videnskabsmænd, da neandertaler-rester er blevet fundet i vid udstrækning i Europa og Mellemøsten, men ikke længere øst for Altai-bjergene i Centralasien. For at forklare denne inkonsekvens analyserede forskerne fordelingen af ​​neandertaler-DNA i menneskelige genomer i løbet af de sidste 40,000 år.

De fandt ud af, at andelen af ​​neandertaler-DNA i ældgamle jæger-samlerpopulationer i Europa efter neandertalernes udryddelse var lidt højere end hos dem, der bor i Asien. Dette tyder på, at det nuværende mønster af højere neandertaler-forfædre i asiatiske befolkninger udviklede sig på et senere tidspunkt, under den neolitiske overgang, hvor landbrug blev mere udbredt.

Under denne overgang begyndte de første bønder fra Anatolien at blande sig med eksisterende jæger-samlere i Vest- og Nordeuropa, hvilket resulterede i en fortynding af neandertaler-DNA i europæiske befolkninger. Forskerne bemærkede også, at de havde mindre information om, hvordan denne overgang udfoldede sig i Asien på grund af mangel på data.

Denne undersøgelse fremhæver betydningen af ​​gamle genomer til at optrevle den genetiske historie af menneskelige populationer. At forstå distributionen af ​​neandertaler-DNA kan give indsigt i vores evolutionære fortid og potentielt kaste lys over dens medicinske relevans i dag. For eksempel har tidligere forskning antydet, at neandertaler-DNA kan påvirke forløbet af Covid-19-infektion.

Samlet set bidrager denne forskning til vores voksende viden om neandertalergenetik og dens indvirkning på moderne menneskelige befolkninger. Ved at analysere ældgamle genomer kan videnskabsmænd fortsætte med at afdække den fascinerende historie om vores ældgamle slægtninge og deres varige arv i vores DNA.

