Tilstoppede vandgenvindingssystemer på den internationale rumstation

Tilstopninger i vandgenvindingssystemer på Den Internationale Rumstation (ISS) har forårsaget, at slanger er blevet sendt tilbage til Jorden for at rense og istandsætte. Årsagen til disse træsko er tilstedeværelsen af ​​biofilm, som er mikrobielle eller svampevækster, der klæber til hinanden og overflader. Disse biofilm kan tilstoppe filtre i vandbehandlingssystemer og kompromittere udstyrets integritet. Dette udgør et betydeligt problem for rumfartsorganisationer, da det kan være dyrt at udskifte berørte materialer.

At forhindre væksten af ​​biofilm er særligt afgørende for langdistance-rummissioner til steder som Månen eller Mars, hvor det ikke er muligt at vende tilbage til Jorden for reparation eller behandling af syge astronauter. For at løse dette problem samarbejdede forskere fra University of Colorado, MIT og NASA Ames Research Center om en undersøgelse. De undersøgte prøver fra ISS ved hjælp af en specifik slags bakterier kendt for dens evne til at danne biofilm.

Forskerne samarbejdede også med LiquiGlide, et firma, der er specialiseret i at reducere friktionen mellem faste stoffer og væsker. Undersøgelsen viste, at belægning af overflader med et tyndt lag nukleinsyrer kunne forhindre bakterievækst på de ISS-eksponerede prøver. Disse syrer havde en svag negativ elektrisk ladning, der forhindrede mikrober i at klæbe til overflader.

Forskerne brugte også en fysisk barriere i form af ætset nanogræs på testfladerne. Dette skabte en glat overflade, som biofilm havde svært ved at klæbe til. Når metoden til at belægge overflader med nukleinsyrer blev anvendt, viste de jordiske prøver en reduktion i mikrobiel dannelse på omkring 74 procent, mens rumstationsprøverne udviste en mere væsentlig reduktion på omkring 86 procent.

Holdet anbefaler dog at udføre længerevarende test på fremtidige missioner for at afgøre, om metoden kan bevare sin effektivitet. Kontinuerlig analyse i stedet for at stole på effektmålsmålinger tilrådes også. Ved at imødegå opbygning af biofilm kan rumbureauer forhindre beskadigelse af udstyr og sikre astronauters sundhed og sikkerhed under rummissioner.

Kilde: Den originale artikel angiver ikke en specifik kilde-URL.