Forskere har succes med at dyrke humaniserede nyrer hos grise

Forskere i Kina har opnået en betydelig milepæl inden for organtransplantation ved med succes at dyrke nyrer i tidlige stadier, der hovedsageligt består af humane celler hos grise. Dette gennembrud bringer os et skridt tættere på at være i stand til at producere organer i dyr, som i sidste ende kan transplanteres til mennesker. Nyretransplantation er særligt efterspurgt, med næsten 89,000 amerikanere i øjeblikket på venteliste til en nyre.

Ifølge Mary Garry, professor i medicin ved University of Minnesota, kan det at være i stand til at generere menneskelige organer i grise have en betydelig indflydelse på at reducere antallet af patienter på ventelisten til transplantationer verden over. Mens konceptet med at skabe dyre-menneske-kimærer er blevet udforsket i årtier, repræsenterer denne undersøgelse et bemærkelsesværdigt fremskridt på dette område.

Holdet af videnskabsmænd ved Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health injicerede over 1,800 svineembryoner med menneskelige stamceller og overførte dem til hungrisens livmoder. De kimære embryoner fik lov til at udvikle sig i op til 28 dage, før graviditeterne blev stoppet til yderligere undersøgelse. Forskerne indsamlede fem embryoner, som alle indeholdt nyrer, der voksede normalt og bestod af op til 65 % humane celler.

Tidligere forsøg på at integrere menneske- og svineceller havde stået over for udfordringer, da svineceller havde en tendens til at udkonkurrere og forårsage menneskelige cellers død. Forskerne i denne undersøgelse brugte imidlertid et genredigeringsværktøj kaldet Crispr til at deaktivere to gener, der er ansvarlige for udvikling af svinenyre. Dette skabte et mikromiljø, hvor de humaniserede nyrer kunne trives. Ved at omdanne almindelige humane celler til pluripotente stamceller og øge deres chancer for integration med svineceller, blev embryoerne udviklet med succes.

Mens nyrerne i denne undersøgelse viste strukturer, der er karakteristiske for normal nyreudvikling, er det fortsat usikkert, om de ville have fortsat med at udvikle sig til fuldt fungerende organer. Derudover er der blevet rejst bekymringer om potentialet for kræft på grund af genredigering af de menneskelige celler. Omfattende dyreforsøg vil være nødvendige for at sikre sikkerheden for organer, der dyrkes ved hjælp af disse teknikker.

På trods af udfordringerne mener forskerne, der er involveret i denne undersøgelse, at grise er ideelle donordyr på grund af deres anatomiske og organstørrelsesligheder med mennesker. Med den gennemsnitlige ventetid for en nyretransplantation på tre til fem år, overstiger efterspørgslen efter transplanterbare organer langt udbuddet. Denne banebrydende forskning giver håb om potentielt at overvinde denne organmangelskrise i fremtiden.

