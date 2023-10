Forskere udvikler biocoating med maling for at supplere luft i Mars Habitat

Forskere har udviklet en biocoating, kaldet Green Living Paint, som kunne inkorporeres i habitatet på Mars for at supplere luften. Biocoatingen indeholder en type bakterier kaldet Chroococcidiopsis cubana, som udnytter en unik form for fotosyntese til at overleve under ekstreme forhold. Denne bakterie optager kuldioxid (CO2) og frigiver ilt som en del af processen. Holdet ledet af mikrobiolog Simone Krings fra University of Surrey i Storbritannien havde til formål at skabe en holdbar og miljøvenlig biocoating-matrix til bakterierne.

Biocoatingen blev udviklet ved at blande latex med nanolerpartikler for at opnå en porøs, men mekanisk robust struktur. Forskerne observerede belægningen i 30 dage og fandt ud af, at den konsekvent frigav op til 0.4 gram ilt per gram biomasse om dagen, mens den absorberede CO2. Denne bæredygtige metode har implikationer for udforskning af rummet samt imødekommer bekymringer om stigende emissioner og vandmangel på Jorden.

Selvom den nuværende iltproduktion ikke er tilstrækkelig til et Mars-habitat alene, kan det reducere mængden af ​​ilt, som rummissioner skal transportere. Chroococcidiopsis cubanas evne til at overleve i ekstreme miljøer gør den til en potentiel kandidat til Mars-kolonisering. Forskningen er publiceret i Microbiology Spectrum.

kilder:

– Mikrobiologiske spektrum