Parasitiske orme manipulerer myrer for at navigere i græsstrå

En nylig undersøgelse har afsløret, at parasitiske orme kendt som lancetleversnæk har en mere sofistikeret strategi til at inficere myrer end tidligere antaget. Disse orme tvinger myrer til at klatre op ad græsstrå og derefter klatre ned igen, når vejret bliver for varmt. Formålet med denne manipulation er at øge chancerne for, at myrerne bliver spist af større dyr, så ormene kan fortsætte deres livscyklus.

Lancet-leverslyng lever primært inde i køer eller andre græssende drøvtyggere som voksne. Ormene afsætter æg i græsset gennem koens udskillelse, som så bliver spist af snegle. Inde i sneglene når ormene det næste larvestadium og formerer sig ukønnet. Sneglene reagerer på angrebet ved at danne cyster omkring ormene, som til sidst hostes ud og indtages af myrer sammen med ormelarverne.

Når de er inde i en myre, går larverne ind i deres næste livsfase. De fleste migrerer til myrens mave, men den ene vil finde vej til hjernen og tage kontrol. Den inficerede myre er derefter tvunget til at klatre op på toppen af ​​en græsstrå og sætte sig fast, hvilket giver større dyr mulighed for at spise myren og ormene. Ormene når endelig voksenalderen inde i deres sidste vært, flytter til leveren, fodrer, parrer sig og lægger æg for at genstarte cyklussen.

Et hold forskere ved Københavns Universitet besluttede at undersøge denne komplekse proces nærmere. De undersøgte over tusind inficerede myrer i en skov i Danmark og fandt ud af, at temperaturen havde størst indflydelse på myrernes adfærd. Myrerne blev på græsset på kølige dage, men kravlede ned igen på varme dage. Dette tyder på, at ormene manipulerer myrerne om natten og om morgenen for at placere dem i græsset, når græssende dyr er aktive og derefter beskytte dem mod solen i løbet af dagen.

Disse resultater fremhæver kompleksiteten af ​​parasitadfærd og behovet for yderligere forskning for at forstå de specifikke mekanismer, der bruges af disse flukes til at manipulere myrernes hjerner. Mens mennesker lejlighedsvis kan blive inficeret af lancetleverflåger, er disse infektioner sjældne, og mennesker er tilfældige værter.

