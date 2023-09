Parasitiske orme manipulerer myrer til at klatre på græsstrå

Nyere forskning har afsløret, at parasitiske orme, især lancetleversnæk, har evnen til at manipulere myrer til at klatre op ad græsstrå og derefter klatre ned igen, når vejret bliver for varmt. Disse orme har en kompleks livscyklus, der er afhængig af at blive spist af større dyr for at fortsætte deres reproduktionscyklus.

Lancetleverflagene lever primært som voksne inde i køer eller andre græssende drøvtyggere. Men for at nå deres endelige vært gennemgår de en række faser. Ormeæggene udskilles af køer og ender i græs, hvor de fortæres af snegle. Inde i sneglene når ormene deres larvestadie og formerer sig ukønnet. Sneglene reagerer på angrebet ved at danne cyster omkring ormene, som derefter hostes ud som slimkugler. Myrer indtager ubevidst disse slimkugler sammen med ormelarverne.

Når de er inde i myren, vokser larverne og vandrer til myrens mave, mens den ene larve tager vej til myrens hjerne og overtager kontrollen. Den inficerede myre bliver derefter manipuleret til at klatre til toppen af ​​en græsstrå og gribe fat i den, hvilket gør den til et let mål for drøvtyggere, der strejfer, utilsigtet at fortære myren og parasitterne. Når de er inde i den sidste vært, når ormene voksenalderen, flytter de til leveren, fodrer, parrer sig og lægger æg, hvilket genstarter cyklussen.

Forskere ved Københavns Universitets Institut for Plante- og Miljøvidenskab har lavet en undersøgelse for bedre at forstå inficerede myres adfærd. De observerede over 1,000 inficerede myrer i Bidstrup Skove, Danmark, i 13 ikke på hinanden følgende dage. Undersøgelsen viste, at temperatur spillede en væsentlig rolle i myrernes adfærd. På kølige dage opholdt myrerne sig primært på græsset, mens de på varmere dage kravlede ned igen og genoptog deres normale aktiviteter. Dette tyder på, at ormene manipulerer myrerne i løbet af natten og de tidlige morgentimer.

Undersøgelsen fremhæver kompleksiteten og sofistikeringen af ​​disse parasitter, og hvor lidt vi stadig ved om dem. Yderligere forskning er nødvendig for at afdække de specifikke mekanismer, der gør det muligt for flukes at manipulere myrens hjerne. Mens mennesker lejlighedsvis kan blive angrebet af disse orme, er infektioner sjældne, og mennesker er tilfældige værter.

kilde: The Guardian