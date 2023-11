Ny indsigt i jordens kerne-kappe-grænse afsløret af nylige eksperimenter

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse om Jordens kerne-kappe-grænse, der kaster lys over den mystiske interaktion mellem silikat og metalmaterialer under ekstreme forhold. Tidligere var lidt kendt om den kemiske dynamik i dette område, men nyere eksperimenter har afsløret et fascinerende fænomen.

Et team af forskere fra Arizona State University, ledet af forskerne Dan Shim, Taehyun Kim og Joseph O'Rourke fra School of Earth and Space Exploration, udførte højtemperatur- og trykeksperimenter ved hjælp af avancerede teknikker ved Advanced Photon Source of Argonne National Lab og PETRA III fra Deutsches Elektronen-Synchrotron i Tyskland.

Deres eksperimenter simulerede de ekstreme forhold, der findes ved kerne-kappe-grænsen og viste, at vand fra Jordens overflade kan sive dybt ind i planeten. Når det subducerede vand når grænsen mellem kerne og kappe, sker der en kemisk reaktion, der fører til dannelsen af ​​et tydeligt brintrigt, siliciumfattigt lag.

Dette nye lag påvirker egenskaberne af den ydre kerne og transformerer den til en filmlignende struktur. Derudover genererer reaktionen silicakrystaller, som stiger og integreres i kappen, hvilket påvirker temperaturforholdene ved kerne-kappe-grænsen.

Disse resultater udfordrer den langvarige tro på, at der er begrænset materialeudveksling mellem Jordens kappe og kerne. Det ser ud til, at der sker en betydelig materialeudveksling på grund af den dybe infiltration af vand over milliarder af år. Samspillet mellem vand og silicium i kernen fører til dannelsen af ​​silica, hvilket fremhæver et mere dynamisk kerne-kappe forhold.

Opdagelsen tyder også på et større globalt vandkredsløb end tidligere antaget. Den dybe metalliske kerne og overfladevandskredsløbet er forbundet gennem geokemiske processer, som er væsentligt påvirket af det modificerede område ved kerne-kappegrænsen.

Mens yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå implikationerne af denne opdagelse, giver den værdifuld indsigt i Jordens indre processer og udvider vores forståelse af de komplekse interaktioner, der forekommer dybt inde i vores planet.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvad er kerne-kappe-grænsen?

Kerne-kappe-grænsen er det område, der adskiller Jordens kerne, primært sammensat af smeltet jern og nikkel, fra den omgivende kappe, som består af fast klippemateriale.

Q: Hvad er implikationerne af de seneste eksperimenter?

Eksperimenterne afslører, at vand fra Jordens overflade kan infiltrere det dybe indre, forårsage kemiske reaktioner og ændre sammensætningen af ​​kerne-kappe-grænsen. Dette udfordrer tidligere antagelser om begrænset materialeudveksling mellem kappe og kerne.

Spørgsmål: Hvordan påvirker denne opdagelse vores forståelse af Jordens vandkredsløb?

Resultaterne tyder på en mere omfattende global vandcyklus end tidligere antaget, med dybe forbindelser mellem den dybe metalliske kerne og vandet ved overfladen. Den ændrede region ved kerne-kappegrænsen spiller en afgørende rolle i disse geokemiske processer.

Q: Hvilke teknikker blev brugt i eksperimenterne?

Eksperimenterne anvendte højtemperatur- og tryklaseropvarmede diamant-amboltcelleteknikker ved avancerede faciliteter i USA og Tyskland for at genskabe de ekstreme forhold ved Jordens kerne-kappe-grænse.

Q: Hvor kan jeg finde mere information om forskningen?

Forskningen er publiceret i tidsskriftet Nature Geoscience. Du kan få adgang til artiklen på [URL for domænet](indsæt URL for domænet her).