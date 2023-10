Den største seismiske begivenhed på Mars, der ikke er forårsaget af en meteoritnedslag, siger videnskabsmænd

Et internationalt hold af videnskabsmænd har fastslået, at den største seismiske hændelse nogensinde registreret på Mars i 2022 ikke var resultatet af et meteoritnedslag, men snarere enorme tektoniske kræfter i planetens skorpe. Skælvet, med en styrke på 4.7, blev opdaget af NASAs InSight-lander den 4. maj 2022 og fik vibrationer til at resonere gennem Mars i mindst seks timer.

Opdagelsen af ​​denne seismiske begivenhed giver værdifuld indsigt i Mars geologiske aktivitet. Tektoniske kræfter, der ligner dem på Jorden, er ansvarlige for at forme planetens overflade. Ved at studere disse kræfter håber forskerne at få en bedre forståelse af planetens indre og dens udvikling over tid.

InSight-landeren, som har været i drift på Mars siden 2018, er udstyret med et seismometer designet til at detektere og måle seismisk aktivitet. Dette instrument har gjort det muligt for forskere nøjagtigt at måle størrelsen og placeringen af ​​den seismiske hændelse, hvilket giver vigtige data til yderligere analyse.

Tidligere mente man, at meteoritnedslag var den primære årsag til seismisk aktivitet på Mars. Men denne seneste opdagelse udfordrer denne antagelse og fremhæver planetens komplekse og dynamiske natur.

Yderligere forskning er nødvendig for fuldt ud at forstå den tektoniske aktivitet på Mars og dens implikationer for planetens fortid og fremtid. Studiet af seismiske hændelser vil sammen med andre geologiske data indsamlet af InSight-landeren fortsætte med at give værdifuld indsigt i Mars' indre funktion.

