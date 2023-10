Grafen viser unikke elektroniske egenskaber, når det er arrangeret i fem lag

En nylig undersøgelse fra MIT har afsløret ny elektronisk adfærd i grafen, når det er stablet i lag. Grafen, et et-atom-tykt lag af kulstof, er kendt for sin styrke og ledningsevne, og denne nye opdagelse kan føre til endnu flere potentielle anvendelser for materialet.

Undersøgelsen fandt ud af, at stabling af grafen i fem lag i et bestemt mønster skaber en "multiferroisk" tilstand, hvor det udviser både ukonventionel magnetisme og en bestemt type elektronisk adfærd. Multiferroiske materialer er sjældne og har potentiale til at blive brugt i elektronik for at øge hastigheden på harddiske og samtidig reducere energiomkostningerne. Traditionelle magnetiske harddiske er afhængige af elektriske strømme til at skifte mikroskopiske magneter, der repræsenterer binære data. Men hvis lagerenheder blev lavet med multiferroiske materialer som stablet grafen, kunne disse magneter skiftes mere effektivt og med mindre energi.

Forskerne opdagede også to unikke egenskaber ved den lagdelte grafen. For det første koordinerede elektronerne i grafen deres orbitale bevægelse, svarende til planeter, der cirkulerede i samme retning. Derudover slog elektronerne sig ned i elektroniske "dale", de laveste energitilstande, der var tilgængelige for dem, og foretrak at bosætte sig i den ene dal frem for den anden. Denne koordinering og præference for en dal er kun observeret i femlags grafen.

Holdet var i stand til at kontrollere både magnetismen og de elektroniske egenskaber af grafenlagene. Denne nye opdagelse, som de kaldte "ferro-valleytricity", giver ny indsigt i grafens adfærd og åbner muligheder for at designe mere effektive lagerenheder.

kilder:

– MIT undersøgelse