Kur mod knogletab hos astronauter viser løfte

En specialformuleret medicin har vist sig at forhindre knogletab hos mus, hvilket potentielt kan gavne astronauter ombord på den internationale rumstation (ISS). Forskere fra University of California Los Angeles (UCLA) og Forsyth Institute i Massachusetts har udviklet et lægemiddel, der ikke kun forhindrer knogletab hos mus, der bor på ISS, men også øger deres knogletæthed.

Holdet opdagede, at mikrogravitation forårsager et fald på én procent i knoglemineraltæthed (BMD) pr. måneds eksponering. For at bekæmpe dette brugte de et protein kaldet NELL-1, som regulerer knoglevækst, og modificerede det til at skabe et lægemiddel kendt som BP-NELL-PEG, der retter sig mod knoglevæv uden negative bivirkninger. Musene behandlet med BP-NELL-PEG viste en signifikant stigning i BMD sammenlignet med kontrolgruppen.

Selvom dette gennembrud lover fremtidige rummissioner, herunder længerevarende ophold i mikrotyngdekraften, er der ingen tilgængelig information om, hvornår menneskelige forsøg med NELL-1 kan begynde. Indtil videre har kun ét firma, Bone Biologics baseret i Massachusetts, udført kliniske forsøg med mennesker med NELL-1 til behandling af degenerativ disksygdom i et pilotprogram i Australien. Status for denne undersøgelse er fortsat usikker.

På trods af den potentielle kur mod knogletab hos astronauter, er der behov for yderligere forskning for at adressere andre sundhedseffekter af rumeksponering, såsom hjerneændringer. Indtil videre vil astronauter fortsætte med at stole på regelmæssige løbebåndssessioner for at mindske risiciene forbundet med længerevarende rummissioner.

