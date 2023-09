Den "manglende ingrediens" til lyserøde diamanter fundet, åbner døre for nye opdagelser

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse, der kaster lys over oprindelsen af ​​lyserøde diamanter, en af ​​verdens dyreste og mest eftertragtede ædelstene. Størstedelen af ​​lyserøde diamanter er blevet gravet frem ved den nu lukkede Argyle-mine i det fjerne nordvestlige Australien, men årsagerne til overfloden af ​​disse ædelsten er forblevet et mysterium.

I en undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature Communications afslørede et hold australske forskere, at de lyserøde diamanter blev dannet som et resultat af opløsningen af ​​det første superkontinent for omkring 1.3 milliarder år siden. Denne begivenhed bragte diamanterne til jordens overflade, hvilket gjorde dem tilgængelige for mennesker.

Studiets hovedforfatter, Hugo Olierook fra Curtin University, forklarede, at dannelsen af ​​lyserøde diamanter kræver tre ingredienser. Den første er kulstof, men ikke et hvilket som helst kulstof - det skal være dybt inde i Jorden, under 150 km. Den anden ingrediens er den rigtige mængde tryk for at påvirke diamanternes klarhed, og ændre dem fra klare til lyserøde. Endelig er den manglende ingrediens en vulkansk begivenhed, der drev diamanterne til jordens overflade.

Ved at bruge en laser, der er tyndere end et menneskehår, undersøgte forskerne krystaller i en Argyle-stenprøve og fastslog, at diamanterne dukkede op for 1.3 milliarder år siden, hvilket er 100 millioner år senere end tidligere antaget. Denne tidslinje stemmer overens med opbruddet af superkontinentet, kendt som Nuna eller Columbia, som fandt sted for omkring 1.8 milliarder år siden.

I løbet af denne periode med jordskælvende kollisioner vred et enormt tryk farve ind i diamanterne, hvilket gav dem deres lyserøde nuance. Da Nuna begyndte at bryde op, aktiverede det "arret" fra disse kollisioner, hvilket fik magma til at skyde op gennem det gamle ar og bringe diamanterne med sig.

Selvom Argyle-minen er lukket, kan denne nye forståelse af dannelsesprocessen for lyserøde diamanter hjælpe fremtidige bestræbelser på at finde lignende ædelstene. Områder tæt på kontinenternes kanter, såsom Canada, Rusland, det sydlige Afrika og Australien, som også blev berørt af Nunas opløsning, har potentiale til at blive nye "lyserøde diamantparadiser."

Selvom værdien af ​​lyserøde diamanter forventes at fortsætte med at stige, efterhånden som udbuddet falder, vil det ikke være en let eller hurtig opgave at finde flere af disse sjældne ædelstene. Denne opdagelse baner dog vejen for fortsat udforskning og den potentielle udgravning af endnu flere fantastiske lyserøde diamanter.

