Koralblegning fundet på uventede dybder i Det Indiske Ocean

Forskere fra University of Plymouth har gjort en overraskende opdagelse vedrørende koralblegning i Det Indiske Ocean. De fandt beviser for koralblegning op til 90 meter (295 fod) under overfladen, dybder, der tidligere blev anset for at være modstandsdygtige over for havopvarmning. Undersøgelsen, offentliggjort i Nature Communications, afslørede, at op til 80 procent af revene i visse områder af havbunden var blevet beskadiget af stigende havtemperaturer.

Traditionelt mente man, at dybere koraller var modstandsdygtige over for havopvarmning, fordi de køligere farvande, de bebor, menes at forblive relativt stabile. Denne undersøgelse har imidlertid vist, at dette ikke er tilfældet, hvilket potentielt udsætter rev på lignende dybder over hele verden i fare på grund af klimaændringer.

Forskerholdet brugte en kombination af in situ-overvågning, undervandsrobotter og satellitgenererede oceanografiske data til at studere fænomenet. De opdagede, at selv når overfladetemperaturerne forblev stabile, påvirkede en betydelig temperaturstigning under overfladen dybhavskoraller. Denne dybhavsblegning fandt sted, selv når lavvandede rev ikke viste tegn på skade.

Mens undersøgelsen fandt ud af, at dele af revet var kommet sig, da forskerne vendte tilbage i 2020 og 2022, giver resultaterne stadig anledning til bekymring. Mesofotiske koraller, fundet mellem 100-490 fod under overfladen, forventedes at afbøde den økologiske skade forårsaget af blegning af lavvandede koraller på grund af havets opvarmning. Men disse koraller er nu også i fare.

Klimaændringernes indvirkning på regionens oceanografi bliver forstærket af naturligt forekommende cyklusser, såsom El Nino og Dipolen i Det Indiske Ocean. Forskerne understreger det presserende behov for at udvide vores forståelse af virkningerne af disse ændringer på disse miljøer, som vi i øjeblikket har begrænset viden om.

