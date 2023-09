En ny metode til at skrive i vand opdaget af tyske fysikere

Tyske fysikere har udviklet en unik metode til at skrive i vand og andre flydende underlag. De fleste konventionelle skrivemetoder involverer udskæring af linjer eller afsætning af blæk på faste underlag, hvor intermolekylære kræfter hjælper de skrevne figurer med at bevare deres form. Disse metoder er imidlertid ikke effektive til overflader nedsænket i væsker.

Det tyske forskerhold ønskede at finde en måde at "skrive ind i en væske" uden begrænsningerne af et substrat. De havde brug for en metode, der kunne modvirke spredningen af ​​tegnede linjer og anvende en lille "pen", der ikke ville skabe turbulens, når den bevægede sig gennem det flydende medium.

Deres løsning involverede at putte blækket direkte i vandet og bruge en mikroperle lavet af ionbyttermateriale som en pen. Den lille perle, der måler mellem 20 og 50 mikrometer i diameter, genererer ikke hvirvler. Ved at ændre den lokale pH-værdi af vandet tiltrækker perlen blækpartikler, hvilket tillader skrivning eller tegning af bogstaver eller tegn.

Holdet har med succes demonstreret deres metode i et lille vandbad og produceret et mønster på størrelse med titlen på et "jeg"-karakter. Deres tilgang er fleksibel nok til at gengive enhver form for skrift, der bruger kontinuerlige linjer. Metoden kan potentielt tillade pauser mellem separate bogstaver ved at slå ionbytningsprocessen til og fra, samt slette eller rette det, der er blevet "skrevet".

Forskerne foreslår også muligheden for at bruge andre typer partikler, såsom dem, der opvarmes af lasere eller individuelt styrbare mikrosvømmere, for at muliggøre parallel skrivning af strukturer i vand og generere komplekse tæthedsmønstre.

Selvom dette arbejde stadig er i sin indledende fase, viser det et lovende potentiale for nye måder at skrive og tegne på flydende underlag.

Kilde: Lille, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741