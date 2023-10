Forskere identificerer triggere for bakterielle patogener og åbner døren for nye behandlingsstrategier

Ny forskning udført ved University of Nevada, Las Vegas (UNLV) kaster lys over skadelige bakterier, og hvordan de aktiverer visse gener, der forårsager sygdom i menneskekroppen. Ledet af mikrobiolog Helen Wing har et hold af tværfaglige forskere fokuseret deres opmærksomhed på Shigella, et dødeligt bakterielt patogen, der er ansvarlig for at forårsage symptomer som mavekramper, feber og diarré. Centers for Disease Control and Prevention anslår, at Shigella-infektioner resulterer i 600,000 dødsfald globalt hvert år.

En af de vigtigste opdagelser, som forskerne har gjort, er rollen som et stort protein kaldet VirB, der fungerer som en "switch", der får bakterien til at forårsage sygdom hos mennesker. Proteinet binder sig til Shigellas DNA, hvilket aktiverer sygdommen. Undersøgelsen fandt dog, at interferens med bindingsprocessen af ​​VirB potentielt kan forhindre Shigella i at forårsage sygdom.

Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet mBio, har opnået anerkendelse som et "Editor's Pick." Når der foretages substitutioner i VirB-proteinet, mister det sin evne til at aktivere virulensgener i Shigella, hvilket effektivt gør bakterien ikke-smitsom. Dette fund åbner muligheden for at udvikle behandlinger, der er målrettet mod VirB-proteinet for at bekæmpe Shigella-infektioner.

Holdet på UNLVs mikrobiologiske laboratorium sigter mod at opnå en bedre forståelse af disse "switch"-proteiner, som kan transformere typisk harmløse bakterier til aggressive patogener. Det ultimative mål er at afdække metoder til at kontrollere sygdomsfremkaldende bakterier og potentielt udvikle nye lægemidler, der er målrettet mod disse proteiner.

Implikationerne af denne forskning strækker sig ud over Shigella til andre patogener. Forskerne mener, at lignende tilgange kunne anvendes på andre klinisk relevante bakterier ved at målrette mod forskellige proteiner involveret i sygdomsvirulens. Ved at forstå disse proteiners funktion og interaktioner håber forskerne at forbedre behandlingsstrategier og lette byrden af ​​infektionssygdomme verden over.

Et af nøglemolekylerne involveret i bindingsprocessen er cytidintriphosphat (CTP), som er afgørende for reguleringen af ​​VirB. Ved at forstyrre CTP-binding håber forskerne at udvikle behandlingsstrategier, der kan minimere virkningen af ​​skadelige bakterier som Shigella.

Denne forskning markerer et vigtigt skridt fremad i at afdække triggerne for bakterielle patogener og åbner døren til nye veje til behandling og forebyggelse. Ved at forstå de mekanismer, der tillader bakterier at forårsage sygdom, kan videnskabsmænd udvikle mere effektive strategier til at bekæmpe disse infektioner og forbedre den globale sundhed.

Kilde: University of Nevada, Las Vegas [Ingen URL]