Forskere opdager gammastråler med højeste energi nogensinde fra Pulsar

Forskere, der bruger HESS-observatoriet i Namibia, har gjort en banebrydende opdagelse ved at detektere gammastråler med den højeste energi nogensinde fra en død stjerne kendt som en pulsar. Gammastrålerne målt til forbløffende 20 tera-elektronvolt, svarende til cirka 10 billioner gange energien af ​​synligt lys. Dette fund udfordrer den eksisterende teori om produktionen af ​​pulsar gammastråler, som udtalt af et internationalt hold af forskere i tidsskriftet Nature Astronomy.

Pulsarer er resterne af stjerner, der har gennemgået en kraftig supernovaeksplosion. Disse stjerneeksplosioner efterlader utroligt tætte objekter, kendt som døde stjerner, med en lille diameter på omkring 20 kilometer. Disse stjerner roterer med ekstrem høj hastighed og har et enormt magnetfelt.

Holdet af videnskabsmænd, ledet af Emma de Oña Wilhelmi fra DESY, kaster lys over egenskaberne ved pulsarer. Wilhelmi forklarer, at disse døde stjerner overvejende består af neutroner og er bemærkelsesværdigt tætte. For at sætte deres tæthed i perspektiv sammenligner hun dem med en teskefuld af materialet, som ville have en masse på over fem milliarder tons, omkring 900 gange større end den store pyramide i Giza.

Opdagelsen ved HESS-observatoriet udgør en udfordring for den nuværende forståelse af, hvordan pulsar gammastråler produceres. Yderligere forskning og analyse vil være nødvendig for at forklare emissionen af ​​gammastråler ved så høje energiniveauer. Dette gennembrud baner vejen for nye udforskningsmuligheder og større forståelse for de mystiske pulsarer i vores univers.

kilder:

– Tidsskrift: Nature Astronomy

– HESS observatoriehold ved DESY