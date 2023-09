Fracking med flydende CO2 kan udløse små rystelser, viser ny forskning

Ny forskning har afsløret, at fracking, uanset om det udføres med flydende kuldioxid (CO2) eller vand, kan forårsage små rystelser. Denne undersøgelse bekræfter, at rystelserne er produceret af de samme processer, som potentielt kan føre til større, skadelige jordskælv.

Fracking, eller hydraulisk frakturering, involverer indsprøjtning af væsker under jordens overflade for at udvinde olie og naturgas. Mens traditionelle fracking-metoder bruger spildevand, fokuserede denne særlige undersøgelse på brugen af ​​flydende CO2. Fracking med flydende CO2 har den yderligere fordel ved at binde kulstof, hvilket reducerer dets bidrag til atmosfærisk varmetilbageholdelse.

Skøn tyder på, at kuldioxidfracking har potentialet til at spare så meget kulstof årligt som en milliard solpaneler. Dette gør det til en mere miljøvenlig mulighed sammenlignet med spildevandsfracking, da det holder kulstof under jorden og ude af atmosfæren.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Science, indikerer, at resultaterne af rystelser som følge af CO2-fracking sandsynligvis også kan anvendes på vandbaseret fracking. Begge metoder kan potentielt inducere seismisk aktivitet.

Seismologer diskuterede tidligere kilden til disse rystelser, hvor nogle antydede, at de var forårsaget af store jordskælv, der fandt sted langt væk, mens andre antog, at de var støj genereret af menneskelige aktiviteter. Ved at installere seismometre omkring et fracking-sted i Wellington, Kansas, var forskerne i stand til at fastslå, at rystelserne faktisk var relateret til væskeinjektionerne.

Overvågning af disse aktiviteter er afgørende for at forstå deformationen af ​​klipper og spore væskebevægelser efter injektion. Modelleringseksperimenter kan hjælpe med at bestemme sikre væskeinjektionstryk for at minimere sandsynligheden for at udløse skadelig seismisk aktivitet. Tilstedeværelsen af ​​ukendte fejl gør det imidlertid udfordrende at forudsige resultatet i alle tilfælde.

Denne forskning kaster lys over den potentielle indvirkning af fracking på seismiske aktiviteter og understreger behovet for omhyggelig overvågning og regulering for at mindske risici forbundet med processen.

kilder:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar og Richard W. Hammack. "Skælvsignaler under væskeinjektion genereres af fejlglidning." Videnskab.

– UC Riverside. "Fracking kan forårsage små rystelser, uanset hvilken væske der bruges." ScienceDaily, 4. august 2023.