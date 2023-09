Jordens magnethales rolle i vanddannelsen på månen

En nylig undersøgelse har kastet lys over oprindelsen af ​​vand på Månen og antyder, at bølger af elektroner i Jordens magnetohale kan være ansvarlige for at generere frosset H2O på månens overflade. Mens tilstedeværelsen af ​​is på Månen har været kendt i nogen tid, er kilden til dette vand forblevet et mysterium.

Forskningen, ledet af Shai Li fra University of Hawaii, forbinder tilstedeværelsen af ​​vand på Månen med regionen omkring Jorden kendt som magnetosfæren. Magnetosfæren fungerer som et skjold, der beskytter Jorden mod sol- og kosmisk partikelstråling.

Når Månen kredser om Jorden, passerer den gennem magnetohale, som er en aflang hale skabt af solvinden, der skubber mod magnetosfæren. Denne hale indeholder højt ladede partikler, inklusive elektroner og ioner. Magnethalen beskytter Månen mod ladede partikler, mens den stadig tillader lys at nå månens overflade.

Undersøgelsen, baseret på data indsamlet af Indiens Chandrayaan-1 rumfartøj, observerede, at vanddannelsen på Månen ikke faldt som forventet, da den passerede gennem magnetohale. Tidligere undersøgelser havde antydet, at vanddannelsen på månens overflade primært skyldtes brintioner i solvindene. Forskerne opdagede dog, at der må være yderligere kilder til vanddannelse i magnetohalen.

Forskerne foreslår, at højenergielektroner i magnetohalen reagerer med månens jord og frigiver fanget brint, som derefter kan danne vand. Yderligere undersøgelse af vandindholdet ved månepolerne under forskellige punkter i Månens passage gennem magnetohale er planlagt for at få en bedre forståelse af denne proces.

Denne forskning er vigtig, da den hjælper videnskabsmænd med at lokalisere vandkilder på Månen, hvilket vil være afgørende for fremtidige langsigtede månemissioner og potentielt etableringen af ​​menneskelige bosættelser.

