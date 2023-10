New Zealands undersøiske reservoir kunne løse mysteriet om "stille" jordskælv

Et nyopdaget undersøisk reservoir ud for New Zealands kyst kan have nøglen til at forstå "tavse" jordskælv, der forekommer i Hikurangi Subduktionszonen. Subduktionszonen, hvor Stillehavets tektoniske plade dykker ned under den australske tektoniske plade, er ansvarlig for at generere en betydelig mængde ophobet energi. Forskere har længe været forundret over den mangfoldige række af jordskælv, der er observeret langs denne zone, som menes at være påvirket af tilstedeværelsen af ​​væsker.

Tidligere undersøgelser har vist, at hydrering svækker fejl inden for subduktionszonen, men det er først for nylig, at forskere har fået indsigt i mekanismerne bag denne proces. Derudover er forskere begyndt at anerkende rollen som jordskælv med "langsom glidning", som gradvist skifter fejl uden at mærkes på overfladen.

Indtil nu har der dog ikke været nogen direkte geologiske beviser, der understøtter eksistensen af ​​et stort vandreservoir langs forkastningszonen. Hovedforfatteren Andrew Gase brugte seismiske scanninger til at skabe et 3D-billede af et gammelt vulkansk plateau, der afslørede tykke lag af sediment omkring nedgravede vulkaner. Analyse af borekerneprøver viste, at næsten halvdelen af ​​klippens volumen var sammensat af vand.

Denne opdagelse er betydningsfuld, fordi underjordisk vandtryk menes at spille en rolle i at frigive tektonisk stress gennem jordskælv, der langsomt glider. Det menes, at vandrige sedimenter normalt fungerer som en fælde for underjordisk vand, men i dette tilfælde indeholdt fejlen kun lidt af dette typiske materiale. I stedet formoder forskere, at de gamle vulkaner og forvandlede klipper førte store mængder vand ned i forkastningen.

Disse resultater vil bidrage til igangværende forskning om virkningerne af indesluttede væsker på mega-thrust jordskælv. Forskere planlægger at modellere væskes indflydelse på jordskælv i hele regionen, hvilket i sidste ende vil hjælpe med at udvikle mere nøjagtige beregninger af tsunamifare for New Zealand. Denne forskning bringer os tættere på at forstå dynamikken i subduktionszoner og de potentielle risici, de udgør.

Kilder: NZ Herald