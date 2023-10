Spektakulær opdagelse: Uberørte koralrev afsløret på Galápagos-øerne

Forskere ombord på forskningsfartøjet Falkor har gjort et ekstraordinært fund i farvandet omkring Galápagos-øerne. Ved at bruge den avancerede ROV SuBastian-robot, som kan udforske dybder på op til 4,500 meter, var forskerne i stand til at afsløre to tidligere uopdagede koldtvandskoralrev. Disse ekstraordinære rev, der ligger mellem 370 og 420 meter under overfladen, har tilføjet en ny dimension til vores forståelse af Galápagosøernes havreservat.

Det største af de to rev, der strækker sig over 800 meter i længden, svarer til otte fodboldbaner, mens det mindre rev strækker sig 250 meter. Det, der virkelig er bemærkelsesværdigt ved disse koralformationer, er den rigdom af stenede koralarter, de huser, hvilket tyder på, at de har plejet marin biodiversitet i tusinder af år. Denne spændende afsløring bygger på opdagelsen i april 2023, da dybe koralrev oprindeligt blev afsløret i Galápagos Marine Reserve af forskere ombord på Woods Hole Oceanographic Institution's R/V Atlantis.

Ekspeditionens primære mål var at anvende laserscanningsteknologi til at generere usædvanligt højopløselige kort over disse rev. Ved at bruge laserscannere, der er i stand til at producere to-millimeter opløsningskort, var forskerne i stand til at identificere den mangfoldige række af organismer, der bor på havbunden. Traditionelt har undervandskortlægningsteknologier været begrænset i deres evne til at fange billeder af levende organismer på grund af deres grove opløsning. Denne banebrydende laserscanningsmetode har imidlertid åbnet nye muligheder for at studere undervandsøkosystemer i hidtil usete detaljer.

Ud over opdagelsen af ​​koralrevene faldt forskerne også over to hidtil ukendte havbjerge. Disse havbjerge, der mistænkes for at eksistere baseret på satellitdata, er nu blevet bekræftet og omhyggeligt kortlagt ved hjælp af banebrydende teknologi. Denne værdifulde information bidrager ikke kun til videnskabelig forståelse, men danner også et grundlag for effektiv beslutningstagning i bevarelsen og bevarelsen af ​​disse unikke økosystemer.

Galápagos National Park Directorate anerkendte betydningen af ​​denne forskning og understregede vigtigheden af ​​geologisk dynamik i udformningen af ​​dybhavsøkosystemer. Ved løbende at undersøge og kortlægge disse fjerntliggende regioner sikrer vi, at Galápagos-øerne forbliver et lysende eksempel på naturens skønhed og økologiske betydning.

FAQ:

Q: Hvad gjorde opdagelsen af ​​koralrevene på Galápagos-øerne så betydningsfuld?

A: Opdagelsen af ​​disse uberørte koralrev udvider vores viden om dybe rev i Galápagosøernes havreservat og fremhæver deres rige mangfoldighed af stenrige koralarter.

Q: Hvordan blev disse rev udforsket og kortlagt?

A: Forskere brugte den avancerede ROV SuBastian-robot og laserscanningsteknologi, som producerede to-millimeter opløsningskort, der var i stand til at identificere de organismer, der lever på havbunden.

Q: Hvilke andre fund blev gjort under ekspeditionen?

A: Ud over koralrevene afslørede forskere to ukendte havbjerge, bekræftede deres eksistens og omhyggeligt kortlagde dem til en høj opløsning.

Spørgsmål: Hvorfor er disse opdagelser vigtige for Galápagos-øerne?

A: De data, der er indsamlet under denne ekspedition, bidrager til forståelsen og bevarelsen af ​​Galápagos National Marine Reserve og den østlige tropiske Stillehavskorridor, hvilket fremhæver den rolle, som dybhavshabitater spiller i opretholdelsen af ​​vores haves sundhed.