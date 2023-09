Opdagelsen af ​​verdens ældste menneskeskabte struktur kaster nyt lys over tidlig menneskelig teknologi

Britiske og afrikanske arkæologer har gjort en banebrydende opdagelse i det sydlige Afrika – bevis på verdens ældste menneskebyggede struktur. Denne imponerende struktur, konstrueret af en uddød art af mennesker for over en halv million år siden, blev fundet i det nordlige Zambia i vandfyldt jord. Strukturen, der er lavet af bearbejdet tømmer, menes at have fungeret som en forhøjet bane eller platform på tværs af marskland eller inden for et vådområde.

Denne nyligt opgravede struktur er mindst dobbelt så gammel som enhver anden kendt menneskeskabt struktur. Dets opdagelse forventes at revolutionere den arkæologiske forståelse af tidlig menneskelig teknologi og kognitive evner. Det tyder på, at tidlige mennesker havde sofistikerede færdigheder inden for teknik og tømrerarbejde meget tidligere end tidligere antaget.

Den menneskeskabte spor eller platform er blot en lille del af en større forhistorisk menneskelig bosættelse langs den sydlige bred af Kalambo-floden. Denne placering er i umiddelbar nærhed af de bemærkelsesværdige naturlige vidundere ved et 235 meter højt vandfald og en 300 meter dyb kløft. Den unikke lokale topografi, som omfatter sumpområder, søer og flodskov, tiltrak sandsynligvis tidlige menneskelige jæger-samlere til området.

Arkæologer har også afdækket stenredskaber, der bruges til at skære, hakke og skrabe, samt et muligt ildsted til madlavning. De forhistoriske mennesker, der boede i dette område, var medlemmer af den uddøde Homo heidelbergensis-art, som trivedes for mellem 600,000 og 300,000 år siden. Homo heidelbergensis havde allerede koloniseret Afrika, det vestlige Asien og Europa på det tidspunkt, men uddøde til sidst, muligvis på grund af konkurrence fra mere avancerede menneskearter som Homo sapiens og neandertalere.

Forskningsprojektet Deep Roots of Humanity, et samarbejde mellem Storbritannien, Belgien og Zambia, har ledet de arkæologiske undersøgelser over de sidste fire år. Luminescensdateringsteknikker blev brugt til at bestemme strukturens alder og andre fund. Ifølge professor Larry Barham, projektlederen, vil denne opdagelse udfordre eksisterende opfattelser af uddøde menneskelige arter og give ny indsigt i menneskets evolution.

kilder:

– Nature, bind/udgave: Bd. 582, udgave 7812, side 468-471 (2020)

– Deep Roots of Humanity forskningsprojekt og University of Liverpool

Definitioner:

– Forhøjet spor: En hævet sti, ofte bygget som et middel til at krydse vanskeligt terræn såsom moser eller vådområder.

– Forhistorisk: Henviser til en periode før nedskrevet historie, typisk tiden før udviklingen af ​​skriftsproget og opfindelsen af ​​skriftsystemer.

– Luminescensdatering: En metode, der bruges til at bestemme alderen på mineraler eller artefakter ved at måle den akkumulerede stråling over tid.