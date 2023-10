Ny asteroide "Polyhymnia" rejser spørgsmål om ukendte elementer

En nylig undersøgelse udført af University of Arizona har opdaget en asteroide kaldet "Polyhymnia", der trodser de kendte grundstoffer på Jorden. Undersøgelsen, offentliggjort i European Physical Journal Plus, afslører, at Polyhymnia har en tæthed, der er højere end noget element fundet på vores planet, hvilket tyder på eksistensen af ​​et grundstof, der i øjeblikket er fraværende i vores periodiske system.

Polyhymnia er placeret i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter, og det er kategoriseret som en "nær-jorden" asteroide på grund af dens nærhed til vores planet. Selvom asteroider kan virke ligegyldige, har deres sammensætning fascineret både astrofysikere og NASA-forskere. Faktisk forfølger NASA aktivt Polyhymnia for at få prøver og yderligere undersøge dens egenskaber.

Johann Rafelski, en fysikprofessor ved University of Arizona, kommenterede opdagelsen og udtalte, at hvis asteroider som Polyhymnia indeholder supertunge grundstoffer, rejser det spørgsmål om, hvordan disse grundstoffer blev dannet, og hvorfor de ikke er blevet opdaget andre steder. Densiteten af ​​Polyhymnia overgår selv de tætteste kendte grundstoffer på Jorden, såsom Osmium, som er kendt for at have det højeste antal protoner.

University of Arizona-teamet har klassificeret Polyhymnia som et "CUDO" (Compact Ultradense Object), hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​komponenter, der i øjeblikket er ukendte for menneskeheden. Det menes, at dette grundstof forbliver stabilt med et atomnummer på 164, hvilket indikerer en væsentlig højere tæthed end noget grundstof, vi kender i øjeblikket.

NASA er allerede begyndt at udvikle planer om at opsende et ubemandet rumfartøj for at studere og hente prøver fra Polyhymnia. Denne mission følger et nyligt samarbejde mellem University of Arizona og NASA, som med succes bragte prøver tilbage fra en asteroide kaldet Bennu. Disse prøver viste sig at være rige på kulstof, hvilket tyder på muligheden for værdifulde metaller i asteroider.

Opdagelsen af ​​Polyhymnia og dens særlige tæthed rejser spændende spørgsmål om eksistensen af ​​ukendte elementer i universet, og hvordan de er dannet. Den kommende mission for at studere og hente prøver fra denne asteroide vil give værdifuld indsigt i mysterierne i vores solsystem.

Definitioner:

– Asteroide: En lille stenet krop, der kredser om solen, typisk fundet i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter.

– Massefylde: Massen af ​​et stof pr. volumenhed.

– Grundstof: Et stof, der ikke kan nedbrydes til enklere stoffer med kemiske midler. Grundstoffer er repræsenteret med symboler i det periodiske system.

– Periodisk system: Et tabelarrangement af kemiske grundstoffer, organiseret ud fra deres atomnummer, elektronkonfiguration og tilbagevendende kemiske egenskaber.

– Proton: En subatomær partikel med en positiv ladning, fundet i kernen af ​​et atom.

kilder:

– Undersøgelse offentliggjort i European Physical Journal Plus

– Pressemeddelelse fra University of Arizona