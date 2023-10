Udvikling af en model til at forudsige aktivering af østrogenreceptorer i Baikal-forseglinger af miljøforurenende stoffer

Forskere ved Center for Marine Environmental Studies (CMES) ved Ehime University har udviklet en model, der kan forudsige miljøforurenende stoffers evne til at aktivere østrogenreceptorer i Baikal-sæler. Denne undersøgelse brugte både in vitro-eksperimenter og computerbaserede simuleringer til at evaluere aktiveringspotentialet af bisphenoler (BP'er) og hydroxylerede polychlorerede biphenyler (OH-PCB'er) på østrogenreceptoren α (bsERα) og β (bsERβ) undertyper.

In vitro-forsøgene afslørede, at de fleste BP'er og OH-PCB'er udviste østrogenlignende aktivitet mod begge bsER-undertyper. Blandt de testede BP'er viste bisphenol AF den stærkeste østrogenlignende aktivitet. Tilsvarende viste 4'-OH-CB50 og 4'-OH-CB30 den stærkeste aktivitet blandt de testede OH-PCB'er mod henholdsvis bsERα og bsERβ.

For yderligere at undersøge, hvordan disse miljøforurenende stoffer binder til bsER, blev der udført computerdocking-simuleringer. Baseret på resultaterne af disse simuleringer og de strukturelle egenskaber af forurenende stoffer, blev der udviklet kvantitative struktur-aktivitetsforhold (QSAR) modeller for begge bsER undertyper. Disse modeller forudsagde nøjagtigt aktiveringspotentialet for hver miljøforurenende stof i in vitro-eksperimenterne, idet de skelnede mellem forbindelser, der aktiverer og dem, der ikke aktiverer for både bsERα og bsERβ. Forskerne identificerede også vigtige faktorer, der påvirker aktiveringspotentialet af forurenende stoffer.

Desuden konstruerede forskerne med succes en QSAR-model, der forudsiger aktiveringspotentialet for museøstrogenreceptorer (ER'er) ved hjælp af samme metode. Dette demonstrerer anvendeligheden af ​​denne modelleringstilgang på tværs af forskellige arter.

Udviklingen af ​​denne model er et væsentligt skridt i at forstå og forudsige virkningerne af miljøforurenende stoffer på det endokrine system af Baikal-sæler. Det giver et værdifuldt værktøj til at vurdere de potentielle risici ved disse forurenende stoffer og informere bevaringsindsatsen for denne sårbare art.

Kilde: Hoa Thanh Nguyen et al, "In silico-simuleringer og molekylære deskriptorer til at forudsige in vitro-transaktiveringsstyrker af Baikal-sæl østrogenreceptorer af miljøforurenende stoffer", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).