Et gennembrud inden for diagnostik: CRISPR-teknologi registrerer Monkeypox Virus med hidtil uset præcision og hastighed

Forskere fra Peter Doherty Institute for Infection and Immunity og Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research har udviklet et revolutionerende diagnostisk værktøj kaldet MPXV-CRISPR. Udgivet i The Lancet Microbe viser deres samarbejdende undersøgelse styrken af ​​CRISPR-teknologi til at detektere abekoppevirus (MPXV) med uovertruffen nøjagtighed og hastighed.

Mens CRISPR er kendt for sine genredigeringsmuligheder, er det for nylig blevet udnyttet til at designe meget følsomme diagnostiske værktøjer. MPXV-CRISPR fungerer som en "superpræcis detektiv", der hurtigt identificerer specifikt genetisk materiale forbundet med virussen i kliniske prøver. Forskerne programmerede værktøjet til at målrette genetiske sekvenser, der er unikke for MPXV, ved at bruge en database med 523 MPXV-genomer til at konstruere de nødvendige "guider" til binding til det virale DNA.

Når viralt DNA er til stede i en klinisk prøve, ledes CRISPR-systemet til målet og udsender et signal, der indikerer virussens tilstedeværelse. Følsomheden og præcisionen opnået med MPXV-CRISPR er sammenlignelig med guldstandard PCR-metoder, men med betydeligt reduceret testtid.

Et af banebrydende funktioner i MPXV-CRISPR er diagnosehastigheden. Nuværende abekopper-diagnostik involverer ofte centraliseret laboratorietestning, som kan tage flere dage før resultater. I modsætning hertil kan MPXV-CRISPR opdage virussen på bemærkelsesværdige 45 minutter.

For at opfylde de standarder, der er fastsat af Verdenssundhedsorganisationen, sigter forskerholdet på at tilpasse MPXV-CRISPR til en bærbar enhed til on-site detektion på plejepunkter. Denne teknologi har potentialet til at revolutionere håndteringen af ​​abekopper, hvilket giver hurtigere adgang til præcise diagnoser, især i ressourcebegrænsede og fjerntliggende områder. Ved at fremskynde behandlingen og forbedre patientresultaterne kan den decentraliserede tilgang til testning betydeligt forbedre folkesundhedens reaktioner på abekoppeudbrud.

Undersøgelsen blev udført i samarbejde med Melbourne Sexual Health Center og Monash University. Forskerne mener, at MPXV-CRISPR repræsenterer et stort fremskridt inden for diagnostik og lover at transformere sygdomshåndtering i fremtiden.

