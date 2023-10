Hvornår udviklede dyr sig først? En ny tilgang til at løse debatten

Forskere har anslået, at der i dag lever næsten 8 millioner dyrearter, hvilket viser den enorme biodiversitet på Jorden. Spørgsmålet om, hvornår dyr først udviklede sig, har imidlertid været genstand for debat i århundreder. De ældste kendte dyrefossiler, der går tilbage omkring 500 millioner år, var allerede komplekse og synlige for det blotte øje. Men nylige opdagelser, som de mærkeligt udseende Ediacara Biota-fossiler fra 574 til 539 millioner år siden, tyder på, at dyr kan have eksisteret endnu tidligere.

Palæontologer har også afsløret svampelignende fossiler fra omkring 800 millioner år siden, men disse kan ikke endeligt bevises at være dyr. Derudover er fossiloptegnelsen fuld af huller, da kun en brøkdel af livet er blevet forstenet. For at løse disse udfordringer har videnskabsmænd vendt sig til molekylærbiologi og brugen af ​​molekylære ure til at estimere timingen af ​​animalsk oprindelse.

Molekylære ure fungerer ved at sammenligne DNA fra moderne dyr for at bestemme, hvor meget evolution der er sket. Mens estimater for animalsk oprindelse spænder fra 800 til 700 millioner år siden, har tilstedeværelsen af ​​forskellige estimater baseret på fossiler og molekylære ure forårsaget kontrovers.

I en nylig undersøgelse foreslog forskere en ny tilgang til at estimere timingen af ​​animalsk oprindelse. I stedet for at fokusere på de ældste dyrefossiler undersøgte forskerne, hvilken type sten, der kunne bevare de første dyr. De fandt ud af, at klipper rige på lermineraler, som har antibakterielle egenskaber og kan bevare blødt væv, er ideelle til fossilisering. Men klipper fra tidsperioden omkring 790 millioner år siden, der besidder disse lerrige egenskaber, indeholder ikke dyrefossiler, hvilket tyder på, at dyr måske ikke har udviklet sig endnu på det tidspunkt.

Yderligere forskning er nødvendig for at fortsætte søgningen efter beviser for animalsk oprindelse. Ved at udforske flere geologiske epoker og undersøge klipper med potentiale til at bevare de første dyr, håber forskerne at få en bedre forståelse af, hvornår dyr først dukkede op på Jorden.

