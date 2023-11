Mongolske videnskabsmænd afslører ny indsigt i dinosaurernes dødsposition

Forskere, der udfører en udgravning i Mongoliet, har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse, der kaster lys over dinosaurernes dødspositur. I Gobi-ørkenen ved Barun Goyot-formationen afslørede palæontologer kraniet og det næsten fuldstændige skelet af en hidtil ukendt dinosaurart. Det, der gjorde dette fund særligt spændende, var, at de fleste af knoglerne stadig var arrangeret i dinosaurens oprindelige dødspositur, hvilket gav ny indsigt i deres adfærd og fysiologi.

Denne art, der hedder Jaculinykus yaruui, menes at være afledt af alvarezsauriderne, en gruppe små, fuglelignende dinosaurer fra den sene kridtperiode. Opdagelsen udfordrer tidligere forestillinger om, at kun nutidige fugle udviser en bestemt sovestilling, når de dør. Dette fund tyder på, at adfærden var mere almindelig end forventet blandt ikke-fugle dinosaurer og deres fugleslægtninge.

Dr. Jingmai O'Connor, en associeret kurator for fossile krybdyr, diskuterede betydningen af ​​fundet. I en afvigelse fra den traditionelle sovestilling, blev dinosaurens hoved gemt over dens lemmer, med halen viklet tæt om kroppen. Denne holdning afspejler nutidens fugle, hvilket indikerer en potentiel forbindelse mellem de to. Sovestillingen menes at have tjent en termoregulerende funktion, der bevarede kropsvarmen selv ved døden.

Denne opdagelse giver værdifulde spor om de evolutionære ændringer, der skete i alvarezsaurider. Da disse dinosaurer krympede i størrelse med tiden, kan de have vedtaget den samme termoreguleringsstrategi som deres fuglemodstykker. Dette tyder på, at den fuglelignende termoreguleringsadfærd udviklede sig før oprindelsen af ​​drevet flyvning, hvilket fremhæver de fascinerende tilpasninger og adfærd hos gamle dinosaurer.

Denne banebrydende opdagelse udvider ikke kun vores forståelse af dinosaurernes adfærd, men understreger også de fælles træk mellem gamle og nutidige fugle. Det understreger vigtigheden af ​​at studere fossiler omhyggeligt for at tyde mysterierne i vores planets historie og de skabninger, der engang strejfede rundt på jorden.

