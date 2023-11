Spillede støv en større rolle i dinosaurernes udryddelse, end vi tidligere troede?

Forskere har længe troet, at et asteroidenedslag førte til udryddelse af dinosaurer. Ny forskning tyder imidlertid på, at støv, snarere end den direkte påvirkning, kan have spillet en mere væsentlig rolle i deres død.

Ifølge en undersøgelse offentliggjort i Nature Geoscience hævder belgiske forskere, at mens de umiddelbare virkninger af asteroidevirkningen var ødelæggende, havde tidligere undersøgelser overset en anden afgørende faktor: trillioner af tons støv, der ville være blevet drevet ind i atmosfæren.

Forskerne foreslår, at støvet forårsagede en "global vinter", da det blokerede solens stråler og forårsagede et dramatisk fald i den globale overfladetemperatur. Denne mangel på lys gjorde det svært for planter at overleve, hvilket førte til et fald i planteædere og efterfølgende påvirkede hele fødekæden.

Mængden af ​​støv, der anslås at have været til stede i atmosfæren, er svimlende: omkring 2,000 gigaton, hvilket er mere end 11 gange vægten af ​​Mount Everest. Computersimuleringer kørt på sediment fra et fossilt sted i North Dakota indikerede, at støvet kunne have blokeret sollys i op til to år og fratage planter den nødvendige energi til fotosyntese.

Bortset fra den umiddelbare virkning, tyder undersøgelsen på, at dinosaurernes udryddelse var en gradvis proces, der fandt sted over et par år snarere end en brat begivenhed.

Implikationerne af denne forskning strækker sig ud over de forhistoriske skabningers område. En anden nylig rapport antyder, at i lighed med virkningen af ​​en asteroide, kan en atombombedetonation på Jorden også have sammenlignelige virkninger på atmosfæren, hvilket fører til en "Kernekraftig lille istid."

Mens udryddelsen af ​​dinosaurerne medførte en betydelig ændring i Jordens økosystem, hævder nogle forskere, at det var en nødvendig betingelse for fremkomsten af ​​pattedyr, inklusive mennesker.

Som konklusion udfordrer banebrydende forskning den langvarige tro på, at det direkte påvirkning af en asteroide var eneansvarlig for udryddelsen af ​​dinosaurer. I stedet tyder det på, at den efterfølgende globale vinter forårsaget af den enorme mængde støv i atmosfæren spillede en mere afgørende rolle i at omforme Jordens sammensætning og bane vejen for pattedyrenes evolutionære succes.