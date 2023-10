ESA's PAVER-projekt har til formål at skabe vejdygtige overflader på månen

Den Europæiske Rumorganisation (ESA) har igangsat et projekt kaldet PAVER for at skabe vejsikre overflader på Månen. Denne ambitiøse bestræbelse har til formål at bane over områder med aktivitet på månens overflade, herunder veje og landingspladser, ved at bruge en kraftig laser til at smelte månestøv til en solid glasagtig overflade. PAVER-projektet ledes af Tysklands BAM Institute of Materials Research and Testing, Aalen University, LIQUIFER Systems Group i Østrig og Tysklands Clausthal University of Technology.

Behovet for et sådant projekt opstår som følge af de udfordringer, som månestøv udgør, som er ultrafint, slibende og klæbrig. Under Apollo-æraen forårsagede månestøv betydelige problemer, tilstopning af udstyr og eroderende rumdragter. Ophobningen af ​​støv på Apollo 17 måne-roveren førte til en trussel om overophedning, mens Sovjetunionens Lunokhod 2-rover bukkede under for overophedning, da dens radiator blev dækket af støv.

PAVER-projektet har til formål at overvinde disse udfordringer ved at smelte simuleret månestøv ved hjælp af en 12-kilowatt kuldioxidlaser. Denne proces skaber trekantede, hulcentrerede geometriske former, der kan låses sammen for at danne faste overflader på tværs af store områder af månens jord. Disse overflader kan potentielt tjene som veje eller landingspladser.

Det resulterende materiale er glasagtigt og skørt, men kan modstå nedadgående kompressionskræfter. Selvom det går i stykker, kan det stadig bruges og repareres efter behov. Holdet vurderer, at en 100 kvadratmeter stor landingsplade med en tykkelse på to centimeter kan bygges på 115 dage.

Dette projekt er et svar på opfordringen til idéer, der drives af ESA's Basic Activities gennem Open Space Innovation Platform (OSIP), som søger forskningsidéer relateret til off-Earth fremstilling og konstruktion. PAVER-projektet er blevet hyldet som en effektiv investering, der åbner op for flere lovende veje til yderligere undersøgelse.

Mens astronauter forbereder sig på at vende tilbage til månens overflade, kan skabelsen af ​​vejsikre overflader forbedre sikkerheden og effektiviteten af ​​måneudforskningen betydeligt. PAVER-projektet præsenterer en potentiel løsning på de udfordringer, som månestøv udgør, hvilket gør Månen mere beboelig og sejlbar til fremtidige missioner.

kilder:

- AT

– BAM Institute of Materials Research and Testing

– Aalen Universitet

– LIQUIFER Systems Group

– Clausthal University of Technology

– Institut for Materialfysik i Rummet ved German Aerospace Center, DLR