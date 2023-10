Metallisk brint: En lovende grænse inden for materialevidenskab

I årtier har forskere været fascineret af begrebet metallisk brint, en unik form for brint, der udviser metalliske egenskaber. Dette eksotiske stof menes at eksistere under højt tryk, og det er blevet observeret i kernerne af planeter som Jupiter. Syntetisering af metallisk brint i laboratoriemiljø har dog vist sig at være en formidabel udfordring.

I 1935 foreslog fysikerne Eugene Wigner og Hillard Bell Huntington, at metallisk brint kunne opnås ved et tryk på 25 gigapascal (GPa). Nyere forskning viser imidlertid, at det faktiske tryk, der kræves, overgår dette oprindelige skøn.

Forskellige forskningsgrupper har hævdet at have med succes skabt metallisk brint i fortiden, men deres resultater blev senere tilskrevet målefejl eller mangelfulde kalibreringsteknikker. På trods af disse tilbageslag har videnskabsmænd gjort betydelige fremskridt ved hjælp af en metode kaldet diamantamboltcellen. Denne teknik involverer at komprimere brint mellem to diamanter for at nå ekstreme tryk.

Når trykket stiger, gennemgår brintmolekyler en faseovergang til en fast tilstand. Ved endnu højere tryk begynder molekylerne at adskilles, hvilket resulterer i dannelsen af ​​et rent alkalimetal med en enkelt valenselektron. Forskere har for nylig observeret lukningen af ​​"båndgabet", som indikerer overgangen til en metallisk tilstand.

Hvis fast metallisk brint bliver opnåeligt, kan det udvise ekstraordinære egenskaber, såsom at være et flydende metal og en superleder. Imidlertid har de teknologiske forhindringer i at skabe rent metallisk brint fået forskere til at udforske potentialet af hydrider, som er kombinationer af metaller og brint, for at opnå superledning ved lavere tryk.

Selvom det kan tage tid, før metallisk brint finder praktisk anvendelse i industrier, tilbyder igangværende forskning på dette område lovende perspektiver for udvikling af nye superledere og avancerede teknologier.

Kilder: Journal of Chemical Physics, Science, Nature Physics