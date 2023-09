Fremkomsten af ​​uoplyst AI-genereret forskning: et brud på etik?

I en nylig hændelse blev et forskningspapir offentliggjort i tidsskriftet Physica Scripta trukket tilbage, fordi forfatterne undlod at afsløre deres brug af ChatGPT, en AI-chatbot, i udarbejdelsen af ​​manuskriptet. Opdagelsen blev gjort af Guillaume Cabanac, en datalog, som bemærkede en ejendommelig sætning på den tredje side af papiret. Dette fik Cabanac til at undersøge nærmere og førte til sidst til tilbagetrækning af papiret. Dette er ikke en isoleret hændelse, da Cabanac har identificeret adskillige andre artikler, der indeholder afslørende tegn på ChatGPTs involvering.

Mange udgivere tillader brugen af ​​store sprogmodelværktøjer (LLM) som ChatGPT til at hjælpe med manuskriptforberedelse, så længe det er deklareret. Nogle forskere vælger dog at holde deres brug af AI-værktøjer uoplyst. Disse forskere risikerer at stå over for etiske krænkelser og potentielle tilbagetrækninger, hvis deres hemmelige brug opdages. Mens nogle AI-genererede papirer kan indeholde subtile spor, der adskiller dem fra menneskeskrevne papirer, bliver mere sofistikerede chatbots som ChatGPT stadig sværere at opdage.

Uoplyst AI-genereret forskning udgør et større problem ud over brud på etik. Den hurtige fremkomst af AI-værktøjer som ChatGPT giver grobund for papirfabrikker, virksomheder, der producerer og sælger falske manuskripter til forskere. Denne tilstrømning af AI-genererede artikler truer med at udvande kvaliteten af ​​videnskabelig forskning.

Derudover afslører spørgsmålet om ikke-afslørede AI-genererede artikler belastningen på peer reviewere, som ofte mangler tid til grundigt at granske manuskripter. At identificere falske referencer og tvivlsomme sprogmønstre kan være tidskrævende, især med den stigende mængde af publikationer. Forskere og udgivere skal finde måder at løse dette problem på for at bevare integriteten af ​​videnskabelig forskning.

Som konklusion kræver fremkomsten af ​​ikke-offentliggjort AI-genereret forskning større gennemsigtighed og ansvarlighed i det videnskabelige samfund. Forskere bør afsløre deres brug af AI-værktøjer i manuskriptforberedelse, og udgivere bør sikre grundige peer review-processer for at opdage potentielle brud på etik. At opretholde standarderne for videnskabelig integritet er afgørende for at fremme tillid og sikre troværdigheden af ​​videnskabelig forskning.

