NASA lancerer rumfartøjer for at udforske metalrig asteroide-psyke

NASA lancerede for nylig et rumfartøj fra Florida på en mission for at udforske Psyche, den største metalrige asteroide i vores solsystem. Forskere mener, at Psyche kunne være kernen i en gammel protoplanet, der giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​Jorden. Rumfartøjet, foldet inde i en SpaceX Falcon Heavy raket, lettede fra NASAs Kennedy Space Center i Cape Canaveral og forventes at nå asteroiden i august 2029 efter en rejse på 2.2 milliarder miles. Denne mission har til formål at låse op for hemmelighederne bag denne spændende asteroide og fremme vores forståelse af planetarisk dannelse.

NASA afslører kulstofrig asteroideprøve

NASA har givet et indblik i den forseglede kapsel, der for nylig vendte tilbage til Jorden med en kulstofrig jordprøve fra overfladen af ​​den jordnære asteroide Bennu. Inde i kapslen opdagede forskere vandførende lermineraler blandt andre materialer indsamlet af OSIRIS-REx-rumfartøjet for tre år siden. Denne opdagelse har betydelige implikationer for vores forståelse af himmellegemernes oprindelse og sammensætning og kan give værdifuld indsigt i vandressourcernes muligheder i rummet.

US Space Force sætter brugen af ​​AI-værktøjer på pause på grund af datasikkerhedsproblemer

Den amerikanske rumstyrke har midlertidigt standset brugen af ​​webbaserede generative værktøjer til kunstig intelligens, såsom ChatGPT, på grund af datasikkerhedsproblemer. I et notat til styrkens arbejdsstyrke blev personalet instrueret i ikke at bruge AI-værktøjer som store sprogmodeller på statslige computere, før der er givet formel godkendelse af Chief Technology and Innovation Office. Denne sikkerhedsforanstaltning sikrer beskyttelsen af ​​klassificerede oplysninger og understreger vigtigheden af ​​datasikkerhed i følsomme sektorer.

Nyt atlas over menneskelige hjerneceller giver indsigt i neurologiske sygdomme

Forskere har opnået et stort gennembrud inden for hjerneforskning ved at identificere over 3,300 typer celler i den menneskelige hjerne. Dette omfattende atlas af hjerneceller giver en dybere forståelse af det cellulære grundlag for neurologiske sygdomme og åbner muligheder for udvikling af nye terapeutiske midler. Ved at sammenligne hjernen hos mennesker og andre primater som chimpanser, gorillaer, rhesusaber og silkeaber har forskere desuden afdækket nøgleforskelle, der bidrager til den menneskelige hjernes unikke egenskaber.

Viasats satellitfejl

Viasat, en amerikansk virksomhed, vil ikke erstatte sin satellit ViaSat-3 F1, som oplevede en funktionsfejl under installationen i juli. Selvom virksomheden forventer at genvinde mindre end 10 % af den planlagte gennemstrømning, er den fortsat sikker på at opfylde sine kunders behov uden en erstatning. Viasat har gennemført en betydelig del af kapitalomkostningerne for sin ViaSat-3-konstellation og forventer et fald i anlægsinvesteringerne inden regnskabsåret 2025.

Kommende solformørkelse begejstrer astronomi-entusiaster

En solformørkelse er sat til at betage millioner af seere i Amerika på lørdag. Hvis vejret tillader det, vil observatører se månen passere foran solen. Formørkelsens vej vil dække dele af USA, Mexico, Mellemamerika og Sydamerika, og byder på en spektakulær astronomisk begivenhed for dem i dens bane.

