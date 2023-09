NASA's asteroideprøve sikkert leveret til Utah-ørkenen

NASAs seneste rummission opnåede en stor milepæl som en kapsel indeholdende den største jordprøve, der nogensinde er indsamlet fra en asteroide, der med succes landede i Utahs ørken. Kapslen, frigivet fra rumfartøjet OSIRIS-REx, landede inden for en udpeget landingszone vest for Salt Lake City.

OSIRIS-REx-rumfartøjet havde været på en mission for at indsamle en prøve fra asteroiden Bennu, som det udførte tidligere i år. Søndag trådte den dråbeformede kapsel med den dyrebare last igen ind i Jordens atmosfære og hoppede sikkert ind i Utahs ørken.

Dette er en betydelig præstation for NASA, da det er første gang, en prøve fra en asteroide med succes er blevet returneret til Jorden, siden Apollo-missionerne bragte månesten tilbage i 1960'erne og 1970'erne. Forskere er ivrige efter at studere asteroideprøven, da den rummer værdifuld indsigt i dannelsen af ​​solsystemet og kan give spor om livets oprindelse på Jorden.

I andre rumrelaterede nyheder undersøger den amerikanske rumstyrke muligheden for at etablere en hotline med Kina for at forhindre kriser i rummet. General Chance Saltzman, chefen for rumoperationer, udtrykte behovet for direkte kommunikation mellem rumstyrken og dens kinesiske modstykke for at deeskalere spændingerne. Mens diskussioner har fundet sted internt, har der endnu ikke fundet noget formelt engagement sted med Kina.

Etablering af en hotline med Kina kan være et afgørende skridt for at sikre fredeligt samarbejde i rummet og undgå potentielle konflikter eller misforståelser. USA anerkender vigtigheden af ​​internationalt samarbejde inden for rumudforskning og sigter mod at fremme bedre kommunikationskanaler med alle rumfartsnationer.

Begge disse udviklinger fremhæver de fortsatte fremskridt og samarbejde inden for rumudforskning og den voksende betydning af rumbaserede aktiviteter i den moderne verden.

