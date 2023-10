En sjælden ringformet solformørkelse kommer på tværs af USA

En sjælden ringformet solformørkelse vil indtræffe lørdag den 14. oktober, som vil finde vej gennem USA. Formørkelsen vil være synlig i alle kontinentale stater, inklusive Alaska. Men i det sydvestlige Virginia forventes spredte byger at forstyrre udsigten til den delvise formørkelse.

En ringformet formørkelse sker, når månen passerer foran solen, hvilket forårsager en midlertidig dæmpning af dagslyset. Under denne særlige formørkelse vil månen være længere væk fra Jorden, hvilket får den til at se mindre ud end solen. Dette giver den navnet "ringformet" og skaber en "ring af ild"-effekt, når solen lyser op bag månen.

Formørkelsens vej vil bevæge sig tværs over det vestlige USA, begyndende i det sydlige Oregon og fortsætte gennem Texas. I Roanoke vil solen maksimalt være cirka 40 % formørket. Hele arrangementet vil tage 2 timer og 48 minutter fra start til slut. Månen vil begynde at bevæge sig foran solen lige før middag EDT, hvor den maksimale formørkelse indtræffer ca. kl. 1:15. Den tredje og sidste kontakt mellem månen og solen vil ske lige før kl. 3:00

Formørkelsen vil blive påvirket af vejret, da en koldfront forventes at bringe spredte byger til regionen. Skyet himmel vil sandsynligvis blokere udsigten til formørkelsen i det meste af weekenden. Men selv med skydække kan det lette mørke i dagtimerne i forbindelse med formørkelser stadig være mærkbart.

For dem, der er i stand til at overvære den ringformede formørkelse, er det vigtigt at bære specialiseret øjenbeskyttelse designet til at se solen, når man ser direkte på solen. Solformørkelsesbriller skal bruges og svarer ikke til solbriller. At se på solen gennem en kameralinse, et teleskop eller en kikkert frarådes også stærkt, da de koncentrerede solstråler kan forårsage alvorlig øjenskade.

Hvis du ikke er i stand til at finde dine formørkelsesbriller fra 2017-formørkelsen, har Space Science Institute distribueret 5 millioner solbriller på tværs af 10,000 biblioteker i USA. Nogle lokale biblioteker vil distribuere briller, så længe lager haves.

Hvis denne weekends ringformørkelse ikke er synlig i dit område, er der ingen grund til bekymring. Endnu en total solformørkelse forventes at indtræffe næste år i april, der går fra Texas gennem Maine. I Roanoke vil omkring 88 % af solen være dækket af månen under denne begivenhed den 8. april 2024.

