Satellitobservationer har afsløret et bekymrende tab af istæthed på Antarktis ishylder i løbet af de sidste 25 år, hvilket understreger den accelererende virkning af klimaændringer. Undersøgelsen, som analyserede 100,000 satellitradarbilleder fra den europæiske rumfartsorganisations Copernicus Sentinel-1 og CryoSat missioner, viste, at over 40 % af Antarktis flydende ishylder er faldet betydeligt i volumen siden 1997. Ud af de 162 antarktiske ishylder, der oplevede, et fald i volumen, hvilket resulterer i et samlet tab på omkring 71 billioner tons is i løbet af undersøgelsesperioden.

Resultaterne fremhæver de potentielle implikationer af dette istab. Som forlængelserne af Antarktis landbaserede iskapper fungerer ishylderne som en barriere, der bremser isstrømmen ind i havet og stabiliserer dermed gletsjere. Tabet af ishylder bidrager dog ikke kun til stigende havniveauer, men også til accelereret istab i form af gletsjerferskvand, der strømmer ud i havet. Denne dobbelte påvirkning udgør en betydelig risiko.

Undersøgelsen afslørede, at smeltningen af ​​ishylder har resulteret i frigivelse af cirka 74 billioner tons frisk smeltevand i havet. Denne tilstrømning af smeltevand kan påvirke havets cirkulation, som spiller en afgørende rolle i reguleringen af ​​den globale temperatur og understøtter akvatisk liv.

Forskningen viste også et komplekst billede af istab i Antarktis. Ishylder på den vestlige side af kontinentet, udsat for varmere vand på grund af forskellige strømme og vinde, oplevede et større istab sammenlignet med dem på den østlige side. Getz-ishylden, den største i Antarktis, har mistet 2 billioner tons is siden 1997, hvor omkring 5 % af tabet tilskrives is, der brød væk og drev ud i havet. De resterende 95 % af tabet skyldtes smeltning ved bunden af ​​ishylden.

Undersøgelsen konkluderer, at næsten halvdelen af ​​ishylderne i Antarktis krymper uden tegn på genopretning, hvilket indikerer, at de ikke formår at regenerere under presset fra et opvarmende klima. Dette fremhæver det presserende behov for fortsat satellitovervågning af Antarktis, såsom Copernicus Sentinel-1 og CryoSat-missionerne, for at spore og forstå de ændringer, der sker i dette fjerntliggende polarlandskab.

